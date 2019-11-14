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Константин Богомолов ответил на критику их с Собчак свадьбы Михалкову, причислив его к «ханжам»

После того, как Никита Михалков в пух и прах раскритиковал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова в шоу «БесогонТВ», телеведущая не стала молчать и немедленно дала отпор режиссеру. Теперь свою позицию высказал и супруг Ксении.
Никита Михалков

13 ноября Ксения Собчак ответила на критику Никиты Михалкова, который посвятил ее свадьбе целый выпуск своего шоу «БесогонТВ». Режиссеру ничего не понравилось: ни катафалк, на котором звездная пара добиралась до ЗАГСа, ни сам праздник. Разумеется, его возмущение не могло остаться без реакции участников этого шумного торжества.

Ксения Собчак
«Нам-то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, а вам целый Госбюджет», — написала Ксения в Инстаграме. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Чуть позже отреагировал и Константин Богомолов. Он также не мог остаться равнодушным к тому, что именитый деятель искусства осудил его свадьбу. Богомолов разместил в Инстаграме фотографию с венчания с Собчак и сопроводил ее эмоциональным посланием. Оно не было адресовано кому-то конкретному, но фолловерам не составило большого труда догадаться, о чем речь.

«Мы пришли в Дом, где нас приняли и благодарны этому Дому. Это было важно для нас. А вот что совсем не важно, — кто и как пытается представить наш выбор. Злятся злые. А мы любим и прощаем им их ненависть», — написал Богомолов.
Ксения Собчак, Константин Богомолов, Андрей Малахов

Отдельно Константин упомянул и танец Ксении Собчак, который вызвал в Сети немало возмущения. Телеведущая исполнила включавший в себя зажигательный эротический номер под трек «Войди в меня» Ирины Аллегровой.

«Я счастлив быть с человеком, способным прожить со мной момент таинственный и прекрасный, быть нежной и кроткой, и тут же обернуться сексуальной, соблазнительной, смелой, и подарить мне самый веселый, дикий и крутой танец невесты ever. Красивая, умная, настоящая — всегда вызывает приступ ненависти у ханжей. Потому что любит искренне, живет искренне и свободна. И последнее. Бог проступает не на постных лицах, а на лицах радостных», — завершил свою пламенную речь Константин. 

Фолловеры в комментариях восхитились искренностью слов супруга Ксении и тем, с какой нежностью он говорит о своей жене. 

  • Никита Михалков
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    Никита Михалков назвал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова аморальной
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Напомним, Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились 13 сентября 2019-го. Многие называют их пышное торжество «свадьбой года».

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14 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram, YouTube.com, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
Теги

Никита Михалков, Ксения Собчак

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