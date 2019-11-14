Константин Богомолов ответил на критику их с Собчак свадьбы Михалкову, причислив его к «ханжам»

13 ноября Ксения Собчак ответила на критику Никиты Михалкова, который посвятил ее свадьбе целый выпуск своего шоу «БесогонТВ». Режиссеру ничего не понравилось: ни катафалк, на котором звездная пара добиралась до ЗАГСа, ни сам праздник. Разумеется, его возмущение не могло остаться без реакции участников этого шумного торжества.
Чуть позже отреагировал и Константин Богомолов. Он также не мог остаться равнодушным к тому, что именитый деятель искусства осудил его свадьбу. Богомолов разместил в Инстаграме фотографию с венчания с Собчак и сопроводил ее эмоциональным посланием. Оно не было адресовано кому-то конкретному, но фолловерам не составило большого труда догадаться, о чем речь.
Отдельно Константин упомянул и танец Ксении Собчак, который вызвал в Сети немало возмущения. Телеведущая исполнила включавший в себя зажигательный эротический номер под трек «Войди в меня» Ирины Аллегровой.
Фолловеры в комментариях восхитились искренностью слов супруга Ксении и тем, с какой нежностью он говорит о своей жене.
Напомним, Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились 13 сентября 2019-го. Многие называют их пышное торжество «свадьбой года».