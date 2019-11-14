Одна здесь, другая тут: Светлана Ходченкова продемонстрировала бесконечные ноги

В Инстаграме часто можно увидеть фотографии знаменитостей, на которых они красиво выставляют свои ноги, поражая нас их стройностью и красотой. Светлана Ходченкова сделала это невероятно изящно.

Светлана Ходченкова

Многие поклонники любят Светлану Ходченкову за ее стать и элегантность. Мы же хотим еще отметить Инстаграм актрисы с красивыми и при этом непостановочными фото — смотреть на такие одно удовольствие.

На снимке, появившемся в аккаунте знаменитости 14 ноября, Светлана запечатлена в момент перехода дороги. Не переживайте, на самом деле актриса не перебегала трассу, а только позировала для кадра.

Светлана выбрала черный тотал-лук: брюки и кожаный плащ. Образ дополнил яркий платок с принтом и белые кроссовки.

Бесконечные ноги актрисы не оставили пользователей равнодушными. С одной стороны, никто и не сомневался в прекрасных данных Светланы, а с другой — фолловеры оценили оригинальную подачу такой красоты.

«В Тверь», — шутливо подписала кадр актриса. Ляйсан Утяшева отметила растяжку Светланы: «Это практически шпагат!» Многие фолловеры придумали свои забавные подписи к необычному фото: «Ножкой эть», «Широко шагая», «От бедра».