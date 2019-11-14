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Мама Тимати подарила бывшей возлюбленной сына талисман

12 ноября свой 27-й день рождения отметила Алена Шишкова. Праздник уже прошел, но именинница продолжает получать подарки. Бывшая «свекровь» решила вручить Алене особое украшение.
Алена Шишкова
Алена Шишкова

В этом году Алена Шишкова решила отпраздновать свой день рождения подальше от столичной суеты. Модель уехала в лес, чтобы насладиться спокойствием и прохладным свежим воздухом. «В этом году свой др я отмечала в удивительном месте, и он прошел потрясающе — на природе, вдали от шума. Если кто и нарушал тишину, так это только я. Но сегодня мне можно. Большое спасибо всем за ваши поздравления, теплые слова и пожелания», — подписала Алена серию кадров, сделанных на природе. 

Поклонники от души поздравили Алену и порадовались ее поездке. Когда же Шишкова вернулась в город, ее ждал сюрприз от Симоны Юнусовой.

Мама Тимати подарила бывшей возлюбленной сына оберег. Алене очень понравился браслет с топазом. Шишкова назвала этот полудрагоценный камень «своим» и поблагодарила за подарок. 

Считается, что топаз помогает развивать интуицию и находить решение в трудной ситуации. Астрологи уверены, что лучше всего этот камень подходит Скорпиона, а именно под этим знаком родилась Алена Шишкова.

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14 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @missalena.92, @simona280/Instagram
Теги

Алена Шишкова, Симона Юнусова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Она совсем одна в лес ездила в свой др? Грустно это как-то ....

  • Какая милая мама !

  • Надо уже жить самостоятельно, а не в рот ему да его мамке смотреть, давно бы уже замуж выскочила , внешность красивая, муж бедным бы не был!

  • Как по мне просто она ради ребенка поддерживает нормальные отношения .

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