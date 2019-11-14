Мама Тимати подарила бывшей возлюбленной сына талисман

12 ноября свой 27-й день рождения отметила Алена Шишкова. Праздник уже прошел, но именинница продолжает получать подарки. Бывшая «свекровь» решила вручить Алене особое украшение.

Алена Шишкова

В этом году Алена Шишкова решила отпраздновать свой день рождения подальше от столичной суеты. Модель уехала в лес, чтобы насладиться спокойствием и прохладным свежим воздухом. «В этом году свой др я отмечала в удивительном месте, и он прошел потрясающе — на природе, вдали от шума. Если кто и нарушал тишину, так это только я. Но сегодня мне можно. Большое спасибо всем за ваши поздравления, теплые слова и пожелания», — подписала Алена серию кадров, сделанных на природе.

Поклонники от души поздравили Алену и порадовались ее поездке. Когда же Шишкова вернулась в город, ее ждал сюрприз от Симоны Юнусовой.

Мама Тимати подарила бывшей возлюбленной сына оберег. Алене очень понравился браслет с топазом. Шишкова назвала этот полудрагоценный камень «своим» и поблагодарила за подарок.

1 2 3 ... 10 На днях Алена Шишкова отпраздновала день рождения

Считается, что топаз помогает развивать интуицию и находить решение в трудной ситуации. Астрологи уверены, что лучше всего этот камень подходит Скорпиона, а именно под этим знаком родилась Алена Шишкова.