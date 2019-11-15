СМИ: Елизавета II сама навещает Сассексов во Фрогмор-хаусе, чтобы сплотить семью

Если гора не идет к Магомету... Дальше вы знаете. Вот и королеве Великобритании приходится самой идти к «горе», точнее, к своему отдалившему внуку принцу Гарри. Инсайдеры заявили, что Ее Величество регулярно приезжает во Фрогмор-хаус, чтобы хоть одним глазком увидеть Сассексов.

Британцы не зря восхищаются мудростью Елизаветы II: на протяжении всего правления она поражает мастерством дипломатии и тактичностью. Ее Величество крайне ответственна и в семейных делах. Королева предпочитает не разжигать конфликты и выступает настоящим миротворцем во время ссор своих родных.

Елизавета II всегда умела найти общий язык с принцем Гарри и была одной из немногих при дворе, кто с юмором и теплотой относился к его шуткам и проделкам.

Со временем отношение к «самому любимому внуку» не изменилось. Даже теперь, когда принц Гарри отдаляется от семьи, Елизавета II пытается сохранить с ним связь. Для этого она лично приезжает во Фрогмор-хаус, где живут герцог и герцогиня Сассекские.

Королевские придворные рассказали об этом британскому изданию Express 14 ноября. «Королева часто заезжает во Фрогмор-хаус, когда находится поблизости, чтобы увидеть пару», — заявили инсайдеры. Дом Сассексов расположен в километре от Виндзорского дворца, поэтому Елизавета II может регулярно навещать внука. Как и он — свою любимую бабушку. Но, похоже, принц Гарри не торопится этого делать.



1 2 3 ... 12 На днях стало известно, что Елизавета II регулярно заезжает в Фрогмор-хаус

Многие пользователи Сети уже раскритиковали поведение принца Гарри: ведь он должен заботиться не только о состоянии и благополучии своей жены, но и о чувствах своей бабушки, которая стремится сохранить семейный узы и спасти Сассексов от осуждения публики.