«Иногда мне кажется, что у нас один живот на двоих»: Оксана Самойлова призналась, что Джиган контролирует ее беременность

Джигана давно называют одним из самых примерных отцов в отечественном шоу-бизнесе. Ради благополучия семьи рэпер готов свернуть горы, а во время беременности Оксаны Самойловой оберегает ее от любого стресса.

Поклонники Джигана и Оксаны Самойловой не перестают восхищаться их отношениями. Эта крепкая и счастливая семья является настоящим примером для своей многомиллионной аудитории в соцсетях. Ради благополучия семьи рэпер готов перевернуть весь мир, и Оксана отвечает ему тем же. Теперь, когда она забеременела в четвертый раз, Джиган окружил ее еще большим вниманием и заботой. Звездная мама призналась, что сейчас супруг контролирует все аспекты ее жизни.

Об этом Оксана Самойлова поведала своим подписчикам 14 ноября в инстаграм-историях. «Джиган будет присутствовать на родах?» — спросил один из фолловеров знаменитости. Самойлова тут же поспешила ответить: «Конечно, как и всегда. Вообще он очень четко контролирует всю мою беременную жизнь. Иногда мне кажется, что у нас один живот на двоих».

1 2 3 ... 10 Джиган для многих поклонников является эталоном современного отца

На этот раз у Джигана действительно много поводов для волнения, как и у поклонников звездной пары. Оксана Самойлова должна будет пережить четвертое кесарево сечение, а это далеко не безопасно. Надеемся, что присутствие на родах Джигана успокоит бизнесвумен и поможет ей расслабиться.



Впрочем, пока Самойлова чувствует себя хорошо. Единственное, что беспокоит ее в ожидании рождения малыша, — отеки.