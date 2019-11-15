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«Иногда мне кажется, что у нас один живот на двоих»: Оксана Самойлова призналась, что Джиган контролирует ее беременность

Джигана давно называют одним из самых примерных отцов в отечественном шоу-бизнесе. Ради благополучия семьи рэпер готов свернуть горы, а во время беременности Оксаны Самойловой оберегает ее от любого стресса.

Поклонники Джигана и Оксаны Самойловой не перестают восхищаться их отношениями. Эта крепкая и счастливая семья является настоящим примером для своей многомиллионной аудитории в соцсетях. Ради благополучия семьи рэпер готов перевернуть весь мир, и Оксана отвечает ему тем же. Теперь, когда она забеременела в четвертый раз, Джиган окружил ее еще большим вниманием и заботой. Звездная мама призналась, что сейчас супруг контролирует все аспекты ее жизни.

Об этом Оксана Самойлова поведала своим подписчикам 14 ноября в инстаграм-историях. «Джиган будет присутствовать на родах?» — спросил один из фолловеров знаменитости. Самойлова тут же поспешила ответить: «Конечно, как и всегда. Вообще он очень четко контролирует всю мою беременную жизнь. Иногда мне кажется, что у нас один живот на двоих». 

На этот раз у Джигана действительно много поводов для волнения, как и у поклонников звездной пары. Оксана Самойлова должна будет пережить четвертое кесарево сечение, а это далеко не безопасно. Надеемся, что присутствие на родах Джигана успокоит бизнесвумен и поможет ей расслабиться. 

Впрочем, пока Самойлова чувствует себя хорошо. Единственное, что беспокоит ее в ожидании рождения малыша, — отеки

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15 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @iamgeegun, @samoylovaoxana/Instagram
Теги

Оксана Самойлова, Джиган

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну и хорошо. Если ей нравится жизнь по указке мужа и под его полным контролем, то и на здоровье. В каждой семье свои правила.

  • Бедная женщина. Она уже столько раз говорила о том, как он ей продохнуть не дает. Контроль ее жизни тотальный

  • оба нашли то, что друг другу подходит и в этом их гармоничный тандем

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