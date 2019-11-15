Ольга Бузова собирается покорить «Евровидение»

С каждым днем Ольга Бузова все сильнее удивляет размахом своих амбиций. Вполне возможно, в скором времени звезда выйдет на новый уровень и попробует свои силы на главном песенном конкурсе Европы.

Ольга Бузова

Слухи о том, что Ольга Бузова может представить Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», ходят уже не первый год. Это довольно сильно волнует поклонников шоу, которые хотят видеть на конкурсе именно начинающих, еще никому неизвестных певцов, как это происходило раньше.

Обычно подобные намерения Бузовой до этого оставались лишь домыслами.

Впрочем, на днях «поющая ведущая» намекнула, что все же планирует стать частью песенного конкурса.

14 ноября, во время своего сольного концерта в столице, Ольга исполнила англоязычную версию хита «Мало половин» — «Not Enough For Me».

Фанаты оценили трек, бурно аплодируя любимой певице.



После окончания песни Бузова заявила, что больше петь на иностранном языке не планирует. «Следующую песню на английском я спою на конкурсе ''Евровидение''!» — вдруг заявила поклонникам Ольга, передает портал Super.ru.

После концерта журналисты окружили звезду и попросили объяснить ее слова. «Треки на английском еще будут, но я не хочу их просто так выпускать. Я хочу исполнить трек на ''Евровидении''. А с такой поддержкой, с такой харизмой, с таким талантом я думаю, что это обязательно в моей жизни произойдет», — цитирует Бузову портал Teleprogramma.pro.



Знаменитость уточнила, что конкретных предложений о конкурсе ей пока не поступало. Но она по-настоящему мечтает представить Россию на шоу и верит, что совсем скоро ее мечта исполнится.

