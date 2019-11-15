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Ольга Бузова собирается покорить «Евровидение»

С каждым днем Ольга Бузова все сильнее удивляет размахом своих амбиций. Вполне возможно, в скором времени звезда выйдет на новый уровень и попробует свои силы на главном песенном конкурсе Европы. 
Ольга Бузова
Ольга Бузова

Слухи о том, что Ольга Бузова может представить Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», ходят уже не первый год. Это довольно сильно волнует поклонников шоу, которые хотят видеть на конкурсе именно начинающих, еще никому неизвестных певцов, как это происходило раньше. 

Обычно подобные намерения Бузовой до этого оставались лишь домыслами. 

Впрочем, на днях «поющая ведущая» намекнула, что все же планирует стать частью песенного конкурса. 

Ольга Бузова
 

14 ноября, во время своего сольного концерта в столице, Ольга исполнила англоязычную версию хита «Мало половин» — «Not Enough For Me». 

Фанаты оценили трек, бурно аплодируя любимой певице. 

После окончания песни Бузова заявила, что больше петь на иностранном языке не планирует. «Следующую песню на английском я спою на конкурсе ''Евровидение''!» — вдруг заявила поклонникам Ольга, передает портал Super.ru

После концерта журналисты окружили звезду и попросили объяснить ее слова. «Треки на английском еще будут, но я не хочу их просто так выпускать. Я хочу исполнить трек на ''Евровидении''. А с такой поддержкой, с такой харизмой, с таким талантом я думаю, что это обязательно в моей жизни произойдет», — цитирует Бузову портал Teleprogramma.pro

Знаменитость уточнила, что конкретных предложений о конкурсе ей пока не поступало. Но она по-настоящему мечтает представить Россию на шоу и верит, что совсем скоро ее мечта исполнится. 

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15 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @buzova86/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Ольга Бузова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Судя по тому что происходит на Евровидении в последние годы, этот вариант и правда мог бы"выстрелить". Но первый канал и вся блатная туса ее туда просто не допустят.

  • Если выдать ее за транса, может и сойдет.

  • Если честно, уже начнают надоедать эти обзывалки. Если грудь не того размера, или нос не той длины, что-то еще не понравилось, то все - транс. У- уровень

  • Для Евровидения ей не хватает харизмы или фриковатости. Обычная поп-певичка

  • Гость

    Судя по тому что происходит на Евровидении в последние годы, этот вариант и правда мог бы"выстрелить". Но первый канал и вся блатная туса ее туда просто не допустят.

    Что бы она не говорила, петь без фонограммы Бузова не может. Если ее в дуэте с кем -нибудь голосистым только, что бы ее не слышно было. С Кудрей у нее был полный провал.

  • Гость

    Если честно, уже начнают надоедать эти обзывалки. Если грудь не того размера, или нос не той длины, что-то еще не понравилось, то все - транс. У- уровень

    ну не лезьте в шоубиз с такими данными, что непонятного, у нее нет голоса, и уж тем более такого, чтоб завораживал и о внешности все забывали

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