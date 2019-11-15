Евгения Феофилактова не переживает, что вокруг ее «восточного принца» вьются молодые красотки

Евгения Феофилактова вовсю готовится к свадьбе с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа. Правда, поклонники инстадивы боятся, что такой состоятельный кавалер постоянно окружен красивыми девушками и может быстро позабыть свою возлюбленную.

14 ноября Евгения Феофилактова разместила новый пост в Инстаграме. На видео экс-звезда «Дома-2» показала, как они с возлюбленным прибывают на веселую вечеринку в Дубае. Там Евгения и Маджид наслаждались шампанским и увлеченно танцевали. Для выхода в свет 34-летняя Феофилактова выбрала синее мини-платье, которое позволило подписчикам рассмотреть ее стройную фигуру.

«Женя молодец, бери от жизни все. Один раз живем. Кайфуй и делай, что душа хочет», «Она ничего не потеряет, возможно, будет разочарована, но жизнь одна, и нужно ловить моменты, пусть они будут короткими но счастливыми» — написали юзеры, пожелав Евгении семейного счастья.

Однако некоторых фолловеров встревожило, что на вечеринке присутствовало множество красавиц в нарядах с глубоким декольте. Маджид, который осыпает возлюбленную подарками и обещает устроить «свадьбу века», по мнению поклонников Евгении, может стать легкой добычей охотниц за его состоянием.

«Женечка! Да, он крутой. Но возле него вьется немало красоток. Как быть?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

На это Феофилактова невозмутимо ответила:

«И что теперь, трястись от страха?»

Евгения совершенно не волнуется из-за того, что возлюбленный может обратить внимание на кого-то еще. Кажется, Маджид не дает ей никаких поводов для ревности. Ничего удивительного — судя по его недавнему интервью, он готов сдувать с любимой пылинки!