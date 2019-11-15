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Бразильский футболист женился на русской модели, ради которой бросил супругу с тремя детьми

Бывший футболист «Спартака» Луис Адриано взял в жены русскую модель Екатерину Дорожко. Кадрами свадебной фотосессии пара поделилась в соцсетях.
Луис Адриано, Екатерина Дорожко

15 ноября в Инстаграме 22-летней Екатерины Дорожко появилось фото, на котором она позирует в свадебном платье вместе с Луисом Адриано. «Можете нас поздравить», — подписала кадр невеста.

Екатерина Дорожко

Екатерина выбрала минималистичный подвенечный наряд: прямое белое платье с длинными рукавами. Сложной свадебной прическе модель предпочла естественную легкую укладку. 

Екатерина Дорожко, Луис Адриано

Пара не устраивала пышного торжества с множеством гостей: вместо этого молодожены расписались вдвоем и скромно отпраздновали переход на новый жизненный этап. На свадебных кадрах жених и невеста выглядят беззаботными и счастливыми. Поздравляем!

Камилла Ассем
Камилла Ассем с детьми

Напомним, что новоиспеченные супруги познакомились в 2017 году, когда футболист был нападающим футбольного клуба «Спартак». В мае 2019-го пара перестала скрывать свои отношения. 

Экс-форвард развелся со своей женой Камиллой, чтобы быть вместе с Дорожко. Камилла родила Луису троих детей: дочь Алисию и близнецов Жуана Луиса и Жуана Адриано. Сейчас бывшая супруга футболиста растит 6-летнюю дочь и 3-летних близнецов одна. 

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15 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @dorozhko, @millaassem/Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Какие очаровательные детишки☺️ Катя очень некрасиво поступила😡 Надеюсь, этот футболист ее тоже скоро кинет.

  • Красивая девушка,но что то мне подсказывает что это не надолго

  • Одну чику променял на другую)) Но наша то покрасивее будет, хотя с губехами переборщила, конечно. А так, тоже думаю, ненадолго их брак. Уж слишком они разные. Даже внешне.

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