Бразильский футболист женился на русской модели, ради которой бросил супругу с тремя детьми

Бывший футболист «Спартака» Луис Адриано взял в жены русскую модель Екатерину Дорожко. Кадрами свадебной фотосессии пара поделилась в соцсетях.

15 ноября в Инстаграме 22-летней Екатерины Дорожко появилось фото, на котором она позирует в свадебном платье вместе с Луисом Адриано. «Можете нас поздравить», — подписала кадр невеста.

Екатерина выбрала минималистичный подвенечный наряд: прямое белое платье с длинными рукавами. Сложной свадебной прическе модель предпочла естественную легкую укладку.

Пара не устраивала пышного торжества с множеством гостей: вместо этого молодожены расписались вдвоем и скромно отпраздновали переход на новый жизненный этап. На свадебных кадрах жених и невеста выглядят беззаботными и счастливыми. Поздравляем!

Камилла Ассем с детьми

Напомним, что новоиспеченные супруги познакомились в 2017 году, когда футболист был нападающим футбольного клуба «Спартак». В мае 2019-го пара перестала скрывать свои отношения.

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Экс-форвард развелся со своей женой Камиллой, чтобы быть вместе с Дорожко. Камилла родила Луису троих детей: дочь Алисию и близнецов Жуана Луиса и Жуана Адриано. Сейчас бывшая супруга футболиста растит 6-летнюю дочь и 3-летних близнецов одна.