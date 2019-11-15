Пользователи Сети раскритиковали Анну Хилькевич за отказ от мяса

Анна Хилькевич опубликовала нежное видео, но реакция на него была непредсказуемой. Пользователи Сети посчитали, что актриса неважно выглядит и совсем не следит за своим здоровьем. Всему виной, как думают поклонники звезды, отсутствие мяса в рационе!

15 ноября Анна Хилькевич разместила новый пост в Инстаграме. 32-летняя актриса предстала в романтическом образе: на ней было длинное белое платье с пышными рукавами. Волосы звезда собрала в небрежный пучок.

Сходства с богиней природы Анне добавляли «аксессуары», которые периодически появлялись у нее в руках. Актриса позировала, держа искусственную ветку с зелеными листьями и большой цветок.

«Вот что отсутствие мяса в рационе с человеком делает. Подпись: ваша киноа», — с юмором написала Анна.

Правда, в большинстве своем поклонникам было не до шуток. Им показалось, что Анна похудела еще сильнее и ее здоровье из-за этого пошатнулось. Многие посчитали, что всему виной отказ от мяса, о котором Хилькевич рассказала в подписи к видео. Поэтому подписчики попытались разубедить актрису и уговорить ее отодвинуть низкокалорийные салаты хотя бы ненадолго в сторону.

«Поэтому и речь у вас замедленная стала. Нужно кушать мясо!», «Как можно быть без мяса жене армянина. Ведь у них такой вкусный шашлык», «Анюта, что ты ешь? Не ешь это больше, ты похожа на мертвеца», — возмущались пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал решение Анны ограничить себя в мясе. Некоторые преданные поклонники посчитали, что лучше всего прислушиваться к своему организму, а не к мнению многочисленных советчиков. В конце концов, актриса не жалуется на проблемы со здоровьем, а на снимках чаще всего выглядит радостной и довольной.