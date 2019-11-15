Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Ай да маникюрщица!»: Ивлеева сама удивляется, как за 4 года превратилась из гостьи столицы в ее покорительницу

15 ноября в Инстаграме одной из самых известных блогерш страны появился интересный пост, в котором Настя Ивлеева рассказала, как она покорила Москву.
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева

К Насте Ивлеевой можно относиться по-разному, но одно стоит признать точно: эта девушка четко знает, чего хочет, и всегда этого добивается. На днях блогерша, супруга Элджея, ведущая «Орла и решки» и Agentshow проходила мимо билборда со своей фотографией и решила рассказать историю успеха «девчонки-маникюрщицы». 

Настя Ивлеева

4,5 года назад Ивлеева жила в Санкт-Петербурге и иногда наведывалась в российскую столицу. Будучи проездом в Москве, она заглядывалась на красиво одетых прохожих, проезжающие мимо дорогие машины и рекламные щиты с фотографиями знаменитостей.

Анастасия Ивлеева
«Москвичиии... Как красиво одеты... Проходят, а им плевать на меня. Никто не знает девчонку-маникюрщицу...» — вспомнила Ивлеева.
Настя Ивлеева

Настя призналась, что уже тогда все спрашивала себя: «Как они так смогли? Они, наверно, очень счастливые люди». Телеведущая отметила, что давно влюблена в Москву и помнит, как мечтала о своей «крутой тачке». Она и подумать не могла, что совсем скоро «люди с билбордов» придут в качестве гостей на ее собственное шоу.

Настя уверяет, что никогда особо не хотела быть популярной, «но внутри ощущала какую-то силу, что толкала к переменам и говорила зоне комфорта: ''на выход!''».

Сейчас, глядя на огромный рекламный щит в центре Москвы, Ивлеева задается только одним вопросом: «Неужели смогла?» Откровенный пост Настя закончила признанием в любви своим подписчикам: «Ай да маникюрщица, ай да молодец! Мурашки. Люблю вас!»

Перейти к обсуждению


15 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @_agentgirl_/Instagram
Теги

Настя Ивлеева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.