«Ай да маникюрщица!»: Ивлеева сама удивляется, как за 4 года превратилась из гостьи столицы в ее покорительницу

15 ноября в Инстаграме одной из самых известных блогерш страны появился интересный пост, в котором Настя Ивлеева рассказала, как она покорила Москву.

Настя Ивлеева

К Насте Ивлеевой можно относиться по-разному, но одно стоит признать точно: эта девушка четко знает, чего хочет, и всегда этого добивается. На днях блогерша, супруга Элджея, ведущая «Орла и решки» и Agentshow проходила мимо билборда со своей фотографией и решила рассказать историю успеха «девчонки-маникюрщицы».

4,5 года назад Ивлеева жила в Санкт-Петербурге и иногда наведывалась в российскую столицу. Будучи проездом в Москве, она заглядывалась на красиво одетых прохожих, проезжающие мимо дорогие машины и рекламные щиты с фотографиями знаменитостей.

«Москвичиии... Как красиво одеты... Проходят, а им плевать на меня. Никто не знает девчонку-маникюрщицу...» — вспомнила Ивлеева.

Настя призналась, что уже тогда все спрашивала себя: «Как они так смогли? Они, наверно, очень счастливые люди». Телеведущая отметила, что давно влюблена в Москву и помнит, как мечтала о своей «крутой тачке». Она и подумать не могла, что совсем скоро «люди с билбордов» придут в качестве гостей на ее собственное шоу.

Настя уверяет, что никогда особо не хотела быть популярной, «но внутри ощущала какую-то силу, что толкала к переменам и говорила зоне комфорта: ''на выход!''».

1 2 3 ... 10 Настя Ивлеева поделилась своей историей покорения Москвы

Сейчас, глядя на огромный рекламный щит в центре Москвы, Ивлеева задается только одним вопросом: «Неужели смогла?» Откровенный пост Настя закончила признанием в любви своим подписчикам: «Ай да маникюрщица, ай да молодец! Мурашки. Люблю вас!»