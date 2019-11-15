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55-летняя Моника Беллуччи в закрытом, но прозрачном платье снова доказала, что полна огня

Моника Беллуччи выбирает действительно запоминающиеся аутфиты для выходов в свет. Эффектный наряд, который актриса надела на специальный показ документального фильма о Ральфе Лорене в Париже, подчеркнул ее подтянутую великолепную фигуру.
Моника Беллуччи

Когда Моника Беллуччи появляется на публике, она непременно становится объектом всеобщего внимания. Не стало исключением и недавнее появление актрисы на показе документального фильма Very Ralph в Париже. 

Моника Беллуччи, Ральф Лорен

14 ноября Моника разместила снимок с мероприятия в своем Инстаграме. На фотографии она позировала с 80-летним модельером в зале отеля Hôtel Marcel Dassault. В отличие от других именитых гостей, одевшихся официально в этот вечер, Ральф удивил многих, появившись в красно-белой куртке.  

Моника не изменила себе и в очередной раз появилась на торжественном мероприятии в аутфите черного цвета. На ней было длинное прозрачное платье Ralph Lauren с белыми манжетами и воротником. Под тканью проступали очертания черной комбинации.

Актриса подчеркнула тонкую талию золотистым поясом и дополнила необычный аутфит клатчем в тон. Не так давно Моника кардинально сменила имидж и сделала эффектную короткую стрижку, которая омолодила ее на двадцать лет. С макияжем актриса не стала экспериментировать и отдала предпочтение проверенному варианту: сделала акцент на глаза и накрасила губы нежно-розовой помадой.

В комментариях к снимку поклонники восхитились неувядающей красотой Моники: «Как всегда элегантная и великолепная», «Моника, ты ослепительна. Как тебе удается выглядеть настолько безупречно?», «Дива во плоти».

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15 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @monicabellucciofficiel/Instagram
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Моника Беллуччи

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