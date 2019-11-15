Овсянка, пюре и панкейки с «Нутеллой»: как питается годовалая Милана Тарасова в Абу-Даби

Анастасия Тарасова отдыхает с семьей в Абу-Даби, но не забывает вести Инстаграм и делиться впечатлениями. На этот раз супруга футболиста поведала о том, чем же питается в жаркой стране ее годовалая дочь. И это оказались не только привычные детские каши!

15 ноября Анастасия Тарасова разместила в Инстаграме новый пост. В настоящее время модель вместе с супругом Дмитрием и годовалой дочерью Миланой проводят ноябрь в ОАЭ.

На красочном снимке супруга футболиста предстала в новом пляжном образе. Она выбрала короткое белое платье с принтом, напоминающим сицилийскую майолику. В подписи к фото Анастасия неожиданно рассказала не о себе, а о своей годовалой дочери Милане.

Модель поведала о том, что взяла с собой целый чемодан самых необходимых вещей для девочки. Однако не все его содержимое пригодилось.

«Что уж точно не понадобились, так это детские каши на завтрак. Милана уплетает овсянку с молоком за обе щеки (хотя дома у меня из тарелки тоже ее периодически “подворовывала”, но я пока не думала отказываться от детских). Здесь она ест все. В этом отеле всегда заботятся об отдыхающих и без лишних вопросов сделают вашему чаду взбитую овощную- мясную пюрешку. Утром у папы любит выпросить панкейк с ''Нутеллой'' (совсем чуть-чуть)», — написала Тарасова.

Видимо, чтобы заранее избежать вопросов и упреков, Анастасия поспешила добавить, что другие постояльцы гостиницы смело кормят детей картошкой фри с кетчупом, по сравнению с которыми панкейк — невинный атрибут «праздника непослушания».

Кстати, Дмитрий Тарасов в инстаграм-историях показал, что малышка не только радуется новым вкусным блюдам или играет с родителями на пляже. Спортсмен разместил видео, в котором девочка, подбежав к маленьким футбольным воротам, забила в них гол. Правда, у Миланы не было мяча, но это никак не влияло на ее энтузиазм. Кажется, наследница Тарасовых уже сейчас не прочь пойти по стопам знаменитого отца.

Анастасия часто делится с подписчиками снимками с отдыха. Недавно она устроила фотосессию в бикини и парео с цветочным принтом! Дмитрий Тарасов беспокоится за супругу и просит ее не проводить много времени под солнцем.