На совместном фото с Ларисой Гузеевой Алла Пугачева выглядит свежо и молодо

15 ноября в Инстаграме Лизы Галкиной появилась новая фотография. На ней запечатлены Алла Пугачева и Лариса Гузеева. Поклонники звездной семьи заметили, что певица на снимке выглядит молодо и свежо.

Алла Пугачева и Максим Галкин

На снимке, который был выложен в Инстаграме Лизы Галкиной, позируют ведущая программы «Давай поженимся» и Примадонна российской эстрады. Гузеева выбрала весьма непривычный для себя наряд: балахон с вышивкой.

Лариса Гузеева и Алла Пугачева

Алла Борисовна запечатлена в бархатном спортивном костюме и с обручем на голове. На фоне Ларисы Гузеевой певица выглядит невероятно свежо и молодо!

«Алла на фото выглядит гораздо моложе Гузеевой», «Алла такая свежая», «Я Гузееву не узнала, богатой будет» — заявили комментаторы.

1 2 3 ... 10 В Инстаграме Лизы Галкиной появилось новое фото

Сомневаемся, что этот снимок — свежий. Больше похоже на то, что звезды принимали участие в пародийном или новогоднем проекте и сделали фото во время съемок, пока были в гриме и костюмах.