На совместном фото с Ларисой Гузеевой Алла Пугачева выглядит свежо и молодо

На снимке, который был выложен в Инстаграме Лизы Галкиной, позируют ведущая программы «Давай поженимся» и Примадонна российской эстрады. Гузеева выбрала весьма непривычный для себя наряд: балахон с вышивкой.
Алла Борисовна запечатлена в бархатном спортивном костюме и с обручем на голове. На фоне Ларисы Гузеевой певица выглядит невероятно свежо и молодо!
«Алла на фото выглядит гораздо моложе Гузеевой», «Алла такая свежая», «Я Гузееву не узнала, богатой будет» — заявили комментаторы.
Сомневаемся, что этот снимок — свежий. Больше похоже на то, что звезды принимали участие в пародийном или новогоднем проекте и сделали фото во время съемок, пока были в гриме и костюмах.