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На совместном фото с Ларисой Гузеевой Алла Пугачева выглядит свежо и молодо

15 ноября в Инстаграме Лизы Галкиной появилась новая фотография. На ней запечатлены Алла Пугачева и Лариса Гузеева. Поклонники звездной семьи заметили, что певица на снимке выглядит молодо и свежо.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин

На снимке, который был выложен в Инстаграме Лизы Галкиной, позируют ведущая программы «Давай поженимся» и Примадонна российской эстрады. Гузеева выбрала весьма непривычный для себя наряд: балахон с вышивкой.

Лариса Гузеева, Алла Пугачева
Лариса Гузеева и Алла Пугачева

Алла Борисовна запечатлена в бархатном спортивном костюме и с обручем на голове. На фоне Ларисы Гузеевой певица выглядит невероятно свежо и молодо!

«Алла на фото выглядит гораздо моложе Гузеевой», «Алла такая свежая», «Я Гузееву не узнала, богатой будет» — заявили комментаторы.

Сомневаемся, что этот снимок — свежий. Больше похоже на то, что звезды принимали участие в пародийном или новогоднем проекте и сделали фото во время съемок, пока были в гриме и костюмах. 

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15 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @alla_orfey, @elizaveta_galkinaa/Instagram
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Лариса Гузеева, Алла Пугачева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Так это же из пугачевского аккаунта фотка - все правильно. Себя отфотошопила от души, а подружку забыла. Или спецом не стала. 😏

  • Мне на этих фотографиях Лиза нравится, она лучше всех.

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