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Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему скрывает информацию о его здоровье

На днях Коринну Шумахер обвинили в том, что она держит в тайне правду о состоянии своего мужа. Поклонники гонщика, который с 2013-го восстанавливается после травмы головы, забили тревогу. Однако Коринна объяснила, чем вызвано ее молчание. 
Михаэль и Коринна Шумахер
Михаэль и Коринна Шумахер

В 2013-м Михаэль Шумахер во время катания на лыжах получил черепно-мозговую травму головы, в результате которой на долгие годы лишился здоровья. Спортсмен и его семья не спешили посвящать прессу в подробности лечения, однако тяжелое восстановление гонщика волновало весь мир. 

Оказалось, информация о состоянии Шумахера тщательно скрывается не только от публики, но и от ближайшего окружения гонщика. На днях британское издание Express опубликовало слова Вилли Вебера, экс-менеджера спортсмена.

«Я не знаю, как проходит восстановление Михаэля. Мне хотелось бы пожать ему руку. К сожалению, его жена отказывает мне. Она боится, что я узнаю правду и расскажу о ней», — заявил Вебер.

Публика была шокирована этим известием, а на Коринну Шумахер ополчились многочисленные поклонники спортсмена. 

Она решила внести ясность в этот вопрос. В интервью журналу She's Mercedes супруга Шумахера объяснила, почему же все эти годы хранит молчание и оберегает покой любимого. «Сейчас он в надежных руках, и мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Вы можете быть уверены. Постарайтесь понять, что мы следуем желанию Михаэля сохранить информацию о его здоровье в секрете», — поведала Коринна. 

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15 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
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Михаэль Шумахер

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