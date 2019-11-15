Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему скрывает информацию о его здоровье

В 2013-м Михаэль Шумахер во время катания на лыжах получил черепно-мозговую травму головы, в результате которой на долгие годы лишился здоровья. Спортсмен и его семья не спешили посвящать прессу в подробности лечения, однако тяжелое восстановление гонщика волновало весь мир.
Оказалось, информация о состоянии Шумахера тщательно скрывается не только от публики, но и от ближайшего окружения гонщика. На днях британское издание Express опубликовало слова Вилли Вебера, экс-менеджера спортсмена.
Публика была шокирована этим известием, а на Коринну Шумахер ополчились многочисленные поклонники спортсмена.
Она решила внести ясность в этот вопрос. В интервью журналу She's Mercedes супруга Шумахера объяснила, почему же все эти годы хранит молчание и оберегает покой любимого. «Сейчас он в надежных руках, и мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Вы можете быть уверены. Постарайтесь понять, что мы следуем желанию Михаэля сохранить информацию о его здоровье в секрете», — поведала Коринна.