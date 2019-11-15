Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему скрывает информацию о его здоровье

На днях Коринну Шумахер обвинили в том, что она держит в тайне правду о состоянии своего мужа. Поклонники гонщика, который с 2013-го восстанавливается после травмы головы, забили тревогу. Однако Коринна объяснила, чем вызвано ее молчание.

Михаэль и Коринна Шумахер

В 2013-м Михаэль Шумахер во время катания на лыжах получил черепно-мозговую травму головы, в результате которой на долгие годы лишился здоровья. Спортсмен и его семья не спешили посвящать прессу в подробности лечения, однако тяжелое восстановление гонщика волновало весь мир.



Оказалось, информация о состоянии Шумахера тщательно скрывается не только от публики, но и от ближайшего окружения гонщика. На днях британское издание Express опубликовало слова Вилли Вебера, экс-менеджера спортсмена.



«Я не знаю, как проходит восстановление Михаэля. Мне хотелось бы пожать ему руку. К сожалению, его жена отказывает мне. Она боится, что я узнаю правду и расскажу о ней», — заявил Вебер.

Публика была шокирована этим известием, а на Коринну Шумахер ополчились многочисленные поклонники спортсмена.

1 2 3 ... 10 На днях британская пресса стала осуждать Коринну Шумахер

Она решила внести ясность в этот вопрос. В интервью журналу She's Mercedes супруга Шумахера объяснила, почему же все эти годы хранит молчание и оберегает покой любимого. «Сейчас он в надежных руках, и мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Вы можете быть уверены. Постарайтесь понять, что мы следуем желанию Михаэля сохранить информацию о его здоровье в секрете», — поведала Коринна.

