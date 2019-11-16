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Анастасия Решетова в обтягивающем платье поучаствовала в модной съемке впервые после родов

16 октября Анастасия Решетова впервые стала мамой. А всего через месяц невеста Тимати приняла участие в фотосессии. Съемка длилась несколько часов, и в студию привезли особого гостя — малыша Ратмира.
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова — очень активная мама. Она отправилась на работу в день выписки из роддома и радует подписчиков частыми обновлениями в своем Инстаграме. Там она рассказывает об изменениях, которые внесло в ее жизнь появление малыша Ратмира. 

Анастасия Решетова

15 ноября Решетова опубликовала новый пост, в котором появилось две фотографии из студии. На снимках Анастасия предстала в образе настоящей голливудской дивы — на ней было бархатное черное платье на тонких серебристых бретелях с глубоким декольте. Волосы модель собрала в хвост. Решетова решила ограничиться нюдовым макияжем с акцентом на глаза.

«Мама снова в деле», — подписала снимки Анастасия.

Пользователи Сети похвалили модель за то, что она не пытается улучшить свою фигуру с помощью фотошопа, а демонстрирует «честные» кадры. 

В инстаграм-историях Анастасия показала часть съемочного процесса и позволила подписчикам рассмотреть свой макияж во всех деталях.

Съемка затянулась на семь часов, поэтому в студии появился важный гость — молодой маме привезли маленького Ратмира. Анастасия, сменив вечернее платье на удобный халат и тапочки, взяла ребенка на руки и с нежностью прижала к себе.

Напомним, что Анастасия Решетова вскоре после родов начала борьбу за идеальную фигуру. Звезда затянула талию в корсет и принялась тщательно следить за весом. На днях она показала результат своих стараний и впечатлила поклонников почти плоским животом!

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16 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Настя, конечно, женщина красивая, но модель из нее как из хавна пуля, увы. Абсолютно деревянная телом и лицо везде одинаковое, без мимики.

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