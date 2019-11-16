Кейт Миддлтон рассказала о любимой прическе 4-летней принцессы Шарлотты

15 ноября Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в Норфолке. Она осмотрела центр и познакомилась с пациентами и их семьями. В общении с одной из девочек герцогиня раскрыла новую подробность о своей дочери Шарлотте.

На публике Кейт Миддлтон всегда держится по-королевски сдержанно, но порой и ей хочется пооткровенничать. Не так давно герцогиня поведала о необычных вкусовых пристрастиях своей дочери Шарлотты. На днях же стало известно, какой прическе отдает предпочтение маленькая принцесса.

15 ноября Кэтрин побывала в детском хосписе The Nook, расположенном в Норфолке. Там она встретилась с маленькими пациентами и их семьями и побеседовала с ними. Как сообщает издание Hello!, Кейт, увидев 10-летнюю Бетси Флетчер, похвалила ее прическу, а заодно немного рассказала о своей дочери.



«Мне так нравятся твои косички. Моя дочь Шарлотта тоже их обожает, но из-за длины ее волос приходится заплетать косы сбоку», — призналась Кейт.

Стоит отметить, что принцессу Шарлотту действительно не раз видели с такой прической. Наиболее известное появление маленькой знаменитости — церемония Trooping The Colour в 2019 году. Когда девочка повернулась к родителям, можно было заметить две аккуратные косички, соединенные синей лентой на затылке.

Также, судя по снимкам с мероприятий, Шарлотта любит закалывать волосы на затылке, чтобы они не мешали. Ничего удивительного — принцесса-непоседа никак не может усидеть на одном месте! Она активничает и за более спокойного Джорджа, и за подрастающего Луи. А с собранными волосами бегать куда удобнее!