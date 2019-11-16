«Я влюблена»: Татьяна Буланова рассказала, что встретила нового избранника

На днях Татьяна Буланова приняла участие в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Там она рассказала о своей жизни и поделилась новыми подробностями. Примечательно, что даже после развода Булановой приходилось жить с экс-мужьями под одной крышей. В их квартирах шел ремонт, поэтому некоторое время певица была вынуждена сталкиваться с бывшими супругами в коридорах и на кухне.
Однако речь в программе зашла не только о прошлых отношениях Татьяны. 50-летняя знаменитость, которая предпочитает не говорить о личном после второго развода, неожиданно поделилась прекрасной новостью. В жизни артистки произошли перемены!
Несмотря на то, что Татьяна на данный момент скрывает личность своего избранника, вполне возможно, что спустя некоторое время она расскажет о нем немного или поделится совместным снимком.