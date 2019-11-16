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«Я влюблена»: Татьяна Буланова рассказала, что встретила нового избранника

Татьяна Буланова редко делится подробностями своей личной жизни после развода с Владиславом Радимовым. Однако на днях певица призналась, что нашла новую любовь!
Татьяна Буланова

На днях Татьяна Буланова приняла участие в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Там она рассказала о своей жизни и поделилась новыми подробностями. Примечательно, что даже после развода Булановой приходилось жить с экс-мужьями под одной крышей. В их квартирах шел ремонт, поэтому некоторое время певица была вынуждена сталкиваться с бывшими супругами в коридорах и на кухне.

Татьяна Буланова

Однако речь в программе зашла не только о прошлых отношениях Татьяны. 50-летняя знаменитость, которая предпочитает не говорить о личном после второго развода, неожиданно поделилась прекрасной новостью. В жизни артистки произошли перемены!

«Я всегда долго думаю перед расставанием. Но, если уж принимаю такое решение, то навсегда. Дважды в одну реку не войдешь. И вообще мне не хочется об этом говорить. У меня такое прекрасное состояние — я влюблена. Правда, ничего об этом рассказывать не хочу», — сразу же предупредила певица.

Несмотря на то, что Татьяна на данный момент скрывает личность своего избранника, вполне возможно, что спустя некоторое время она расскажет о нем немного или поделится совместным снимком. 

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16 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @bulanova.official, @buslya/Instagram
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Татьяна Буланова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Это хорошо. Одной быть плохо. Для красоты и здоровья нужен мужчина. Рада за нее. Дети выросли, что б не остаться одной надо быть с половинкой, проводить время, ходить гулять, в театр, на выставки, заниматься спортом, путешествовать, быть вместе на одной волне.

  • щас рожать начнет

  • Это же так прекрасно, влюбиться в 50 лет! Внушает надежду

  • Ну и хорошо.. Только б не опять пацан на 20 л моложе, как любят наши интересы из шоу бизнеса..

  • А в неё влюблены?

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