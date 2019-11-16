Дмитрий Шепелев опубликовал фото, на котором целует свою девушку Екатерину Тулупову

16 ноября Дмитрий Шепелев разместил новый пост в Инстаграме. Казалось бы, ничего необычного, но нет. Ведь на черно-белом снимке телеведущий с нежностью целует в щеку свою девушку — 36-летнюю Екатерину Тулупову. И это первое фото девушки в соцсетях звезды!
Об их романе впервые стало известно в апреле 2017-го. Через год влюбленные съехались и с тех пор не расстаются.
В подписи к романтической фотографии Дмитрий не подтвердил слухи о скорой свадьбе. Однако он поделился историей их с Екатериной знакомства. Оказывается, за встречу с Тулуповой благодарить Шепелеву нужно своего сына.
Многие в комментариях порадовались за Дмитрия и его возлюбленную. Но нашлись и те, кого не впечатлила история первой встречи в духе американских романтических фильмов. К тому же, Шепелеву припомнили затянувшийся конфликт с родителями его покойной супруги Жанны Фриске:
Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году от рака головного мозга. Несколько лет после ее смерти Дмитрий Шепелев не мог прийти в себя, но нашел силы двигаться дальше.