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Дмитрий Шепелев опубликовал фото, на котором целует свою девушку Екатерину Тулупову

Недавно в СМИ появилась информация, что Дмитрий Шепелев сделал предложение своей девушке. Телеведущий редко пишет о личной жизни и не публикует совместные снимки с Екатериной, но на днях решил сделать исключение из правил.
Дмитрий Шепелев

16 ноября Дмитрий Шепелев разместил новый пост в Инстаграме. Казалось бы, ничего необычного, но нет. Ведь на черно-белом снимке телеведущий с нежностью целует в щеку свою девушку — 36-летнюю Екатерину Тулупову. И это первое фото девушки в соцсетях звезды!

Об их романе впервые стало известно в апреле 2017-го. Через год влюбленные съехались и с тех пор не расстаются. 

Дмитрий Шепелев, Екатерина Тулупова

В подписи к романтической фотографии Дмитрий не подтвердил слухи о скорой свадьбе. Однако он поделился историей их с Екатериной знакомства. Оказывается, за встречу с Тулуповой благодарить Шепелеву нужно своего сына.

«В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья», — поведал телеведущий.

Многие в комментариях порадовались за Дмитрия и его возлюбленную. Но нашлись и те, кого не впечатлила история первой встречи в духе американских романтических фильмов. К тому же, Шепелеву припомнили затянувшийся конфликт с родителями его покойной супруги Жанны Фриске:

«Лучше бы ты так Жанну целовал!», «Я все понимаю, жизнь продолжается. Но раз ты хочешь создать новую семью, дай возможность видеться своему сыну с его родными со стороны Жанны. Ты совершаешь большой грех», — писали подписчики. На их негодование Шепелев ответил, что в советах не нуждается.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году от рака головного мозга. Несколько лет после ее смерти Дмитрий Шепелев не мог прийти в себя, но нашел силы двигаться дальше.

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16 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @tulupova, @dmitryshepelev/Instagram
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Дмитрий Шепелев

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