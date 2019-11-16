Принц Эндрю признался, что «подвел» королеву дружбой с Джеффри Эпштейном

После того, как принц Эндрю оказался вовлечен в секс-скандал при участии миллионера Джеффри Эпштейна, многие ждали его комментария. Спустя несколько месяцев после смерти бизнесмена королевский наследник впервые рассказал об их дружбе.

История Джеффри Эпштейна, американского миллионера, обладавшего множеством влиятельных друзей, — это готовый сценарий для остросюжетной киноленты. Человек, который пожимал руку Биллу Клинтону, Дональду Трампу и принцу Эндрю, был обвинен в педофилии и продаже людей в сексуальное рабство. Вины он так и не признал.

Правда, едва ли полиция в этом нуждалась. В августе свет увидели документы, которые окончательно потопили Эпштейна, а вслед за ним — и его друга принца Эндрю. Ранее Эпштейн уже побывал в тюрьме за вовлечение несовершеннолетних в занятия проституцией. Правда, он пошел на сделку со следствием и провел за решеткой лишь полтора года.

Джеффри Эпштейн

3 августа после того, как документы с показаниями жертв Эпштейна были обнародованы, он покончил с собой. Однако на этом история не завершилась. Судя по бумагам, одним из «клиентов» миллионера, поставлявшего несовершеннолетних девушек сильным мира сего, был принц Эндрю.

Вирджиния Робертс утверждала, что Эпштейн принуждал ее к сексу с сыном Елизаветы II. Она рассказала, что встретилась с Эндрю в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Они вместе ужинали и танцевали в ночном клубе, а закончился этот вечер в одной из спален дома в лондонском престижном районе Белгравия.

Особняк принадлежал помощнице Эпштейна Гислейн Максвелл. В Сети появился снимок, на котором запечатлены герцог Йоркский, Вирджиния и «правая рука» финансиста в том самом доме.

Принц Эндрю, Вирджиния Робертс и Гислейн Максвелл

16 ноября на канале BBC Two вышло интервью, в котором принц Эндрю в ответ на вопрос журналистки Эмили Мейтлис неожиданно заявил, что не помнит ни встречу с Вирджинией, ни ее саму. Ведущая попыталась напомнить ему, какие обвинения предъявляет Робертс, но принц лишь повторил, что не помнит, видел он когда-либо пострадавшую или нет.

Когда речь зашла о дружбе Эндрю с Эпштейном, принц был более откровенен. Он признал, что виделся с миллионером даже после того, как тот побывал за решеткой. Герцог Йоркский добавил, что постоянно корит себя за этот поступок.

«Я каждый день виню себя за это, потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы изо всех сил стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям, а я подвел семью», — признался принц Эндрю.

Стоит отметить, что в 2008-м Эпштейн уже побывал в тюрьме за вовлечение несовершеннолетних в занятия проституцией. Правда, он пошел на сделку со следствием и провел за решеткой лишь полтора года. В 2019-м дело получило новый виток, и отделаться небольшим сроком он уже не смог.

Напомним, принц Эндрю — средний сын Елизаветы II. В 1996 году он развелся с Сарой Фергюсон и с тех пор больше не женился. Эндрю вырастил двух дочерей: Беатрис и Евгению. Не так давно старшая дочь герцога Йоркского объявила о помолвке с итальянским мультимиллионером Эдоардо Моцци.