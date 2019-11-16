Принц Эндрю признался, что «подвел» королеву дружбой с Джеффри Эпштейном

История Джеффри Эпштейна, американского миллионера, обладавшего множеством влиятельных друзей, — это готовый сценарий для остросюжетной киноленты. Человек, который пожимал руку Биллу Клинтону, Дональду Трампу и принцу Эндрю, был обвинен в педофилии и продаже людей в сексуальное рабство. Вины он так и не признал.
Правда, едва ли полиция в этом нуждалась. В августе свет увидели документы, которые окончательно потопили Эпштейна, а вслед за ним — и его друга принца Эндрю. Ранее Эпштейн уже побывал в тюрьме за вовлечение несовершеннолетних в занятия проституцией. Правда, он пошел на сделку со следствием и провел за решеткой лишь полтора года.
3 августа после того, как документы с показаниями жертв Эпштейна были обнародованы, он покончил с собой. Однако на этом история не завершилась. Судя по бумагам, одним из «клиентов» миллионера, поставлявшего несовершеннолетних девушек сильным мира сего, был принц Эндрю.
Особняк принадлежал помощнице Эпштейна Гислейн Максвелл. В Сети появился снимок, на котором запечатлены герцог Йоркский, Вирджиния и «правая рука» финансиста в том самом доме.
16 ноября на канале BBC Two вышло интервью, в котором принц Эндрю в ответ на вопрос журналистки Эмили Мейтлис неожиданно заявил, что не помнит ни встречу с Вирджинией, ни ее саму. Ведущая попыталась напомнить ему, какие обвинения предъявляет Робертс, но принц лишь повторил, что не помнит, видел он когда-либо пострадавшую или нет.
Когда речь зашла о дружбе Эндрю с Эпштейном, принц был более откровенен. Он признал, что виделся с миллионером даже после того, как тот побывал за решеткой. Герцог Йоркский добавил, что постоянно корит себя за этот поступок.
Стоит отметить, что в 2008-м Эпштейн уже побывал в тюрьме за вовлечение несовершеннолетних в занятия проституцией. Правда, он пошел на сделку со следствием и провел за решеткой лишь полтора года. В 2019-м дело получило новый виток, и отделаться небольшим сроком он уже не смог.
Напомним, принц Эндрю — средний сын Елизаветы II. В 1996 году он развелся с Сарой Фергюсон и с тех пор больше не женился. Эндрю вырастил двух дочерей: Беатрис и Евгению. Не так давно старшая дочь герцога Йоркского объявила о помолвке с итальянским мультимиллионером Эдоардо Моцци.