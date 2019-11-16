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«Четыре попытки ЭКО было, но не получалось»: Яна Рудковская о желании вновь  стать мамой

Яна Рудковская и ее семья стали героями нового реалити-шоу «ЯнаСупер», которое многие уже сравнили с сагой о клане Кардашьян-Дженнер. В программе продюсер призналась, что давно мечтает вновь забеременеть, и прилагает невероятные усилия для этого.
Яна Рудковская

16 ноября вышла вторая серия проекта «ЯнаСупер», который рассказывает о повседневной жизни Яны Рудковской, Евгения Плющенко и их сына Александра (больше известного как Гном Гномыч). В программе супруги воссоединились «на Кордоне» (так фигурист называет дачу под Санкт-Петербургом) и вместе отправились в центр репродуктивной медицины. В лечебном заведении они хотели узнать, каковы их шансы на то, чтобы вновь стать родителями.

Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Александр Плющенко
«Когда мы начали встречаться, я сказал, что хочу очень много детей. Я хочу пятерых», — вспоминал Евгений Плющенко.

Именно поэтому звездная пара была готова на многое, чтобы в доме вновь раздался крик новорожденного младенца. Яна приложила массу усилий: из-за сложной гормональной терапии она набрала вес, что сильно сказалось на ее состоянии. Несмотря на угрозу здоровью, она не собиралась сдаваться. 

«Четыре попытки было ЭКО. Но не получалось. На протяжении двух лет раз в полгода у нас были попытки. Все вот эти круги ада с гормонотерапией прохожу я, и для меня этот шаг очень сложный», — рассказала Рудковская в шоу «ЯнаСупер».

Звездная пара поинтересовалась у врача, есть ли у Яны шансы забеременеть. Та честно ответила, что их совсем немного. Тогда Евгений предложил супруге больше не мучить свой организм и рассмотреть иные варианты. Первоначально Евгений Плющенко был против суррогатного материнства, но во второй серии шоу все же задумался о такой возможности завести ребенка. 

Напомним, на днях в Сети появились слухи о том, что Евгений Плющенко вот уже два года живет на два дома. Яна Рудковская вскоре разместила в своем телеграм-канале послание от супруга, который лишь посмеялся над этими домыслами.

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16 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @rudkovskayaofficial/Instagram
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Яна Рудковская

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