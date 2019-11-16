«Четыре попытки ЭКО было, но не получалось»: Яна Рудковская о желании вновь  стать мамой

16 ноября вышла вторая серия проекта «ЯнаСупер», который рассказывает о повседневной жизни Яны Рудковской, Евгения Плющенко и их сына Александра (больше известного как Гном Гномыч). В программе супруги воссоединились «на Кордоне» (так фигурист называет дачу под Санкт-Петербургом) и вместе отправились в центр репродуктивной медицины. В лечебном заведении они хотели узнать, каковы их шансы на то, чтобы вновь стать родителями.
Именно поэтому звездная пара была готова на многое, чтобы в доме вновь раздался крик новорожденного младенца. Яна приложила массу усилий: из-за сложной гормональной терапии она набрала вес, что сильно сказалось на ее состоянии. Несмотря на угрозу здоровью, она не собиралась сдаваться.
Звездная пара поинтересовалась у врача, есть ли у Яны шансы забеременеть. Та честно ответила, что их совсем немного. Тогда Евгений предложил супруге больше не мучить свой организм и рассмотреть иные варианты. Первоначально Евгений Плющенко был против суррогатного материнства, но во второй серии шоу все же задумался о такой возможности завести ребенка.
Напомним, на днях в Сети появились слухи о том, что Евгений Плющенко вот уже два года живет на два дома. Яна Рудковская вскоре разместила в своем телеграм-канале послание от супруга, который лишь посмеялся над этими домыслами.