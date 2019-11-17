«Дочка будет!»: пользователи Сети угадывают пол ребенка по форме живота Анастасии Тарасовой

Анастасия и Дмитрий Тарасовы знают пол своего второго ребенка, но не раскрывают его общественности. Фолловеры супруги футболиста решили самостоятельно разгадать эту тайну и уже сделали несколько предположений.

16 ноября Анастасия Тарасова разместила новый пост в своем Инстаграме. 25-летняя модель, которая сейчас находится на 7-м месяце беременности, продемонстрировала несколько кадров в ярком бирюзовом бикини. Было заметно, что Анастасия уже обзавелась пляжным бронзовым загаром. Лишь округлившийся живот оставался бледноватым.

Жена Дмитрия Тарасова старается проводить поменьше времени на солнце по совету супруга. Он беспокоится за здоровье жены и будущего ребенка, поэтому просит ее предпринимать меры предосторожности.

«Когда любимый — самый лучший фотограф», — подписала красочные снимки Анастасия.

В комментариях пользователи Сети практически единогласно признали, что Тарасова выглядит счастливой и едва не светится от радости. Кажется, она окончательно оправилась после скандалов, связанных с интервью ее супруга.

Также некоторые преданные поклонники Анастасии попытались разгадать, кто же появится в семье Тарасовых: мальчик или девочка. Ранее модель утверждала, что для них с Дмитрием пол ребенка не так уж важен. Однако пользователям Сети крайне любопытно раскрыть эту тайну, и они принялись пристально рассматривать живот Анастасии.

«Дочка будет», «Если смотреть по форме живота,то девочка», — уверенно заявили подписчики.

Правда, нашлись и те, кто решил, что Анастасия станет матерью близнецов! Комментаторы не сомневаются, что она родит двоих мальчиков.

1 2 3 ... 10 Дмитрий и Анастасия Тарасовы вместе с дочкой Миланой наслаждаются отдыхом в ОАЭ

Напомним, что в настоящее время Анастасия вместе с супругом и годовалой дочерью Миланой отдыхают в Абу-Даби. Не так давно Тарасова поведала о том, что в гостинице привычный рацион малышки существенно поменялся и здесь она ест все, включая панкейки с «Нутеллой», которые девочка «выпрашивает» у папы.