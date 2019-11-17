Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Дочка будет!»: пользователи Сети угадывают пол ребенка по форме живота Анастасии Тарасовой

Анастасия и Дмитрий Тарасовы знают пол своего второго ребенка, но не раскрывают его общественности. Фолловеры супруги футболиста решили самостоятельно разгадать эту тайну и уже сделали несколько предположений.
Анастасия Тарасова

16 ноября Анастасия Тарасова разместила новый пост в своем Инстаграме. 25-летняя модель, которая сейчас находится на 7-м месяце беременности, продемонстрировала несколько кадров в ярком бирюзовом бикини. Было заметно, что Анастасия уже обзавелась пляжным бронзовым загаром. Лишь округлившийся живот оставался бледноватым. 

Жена Дмитрия Тарасова старается проводить поменьше времени на солнце по совету супруга. Он беспокоится за здоровье жены и будущего ребенка, поэтому просит ее предпринимать меры предосторожности.

Анастасия Тарасова
«Когда любимый — самый лучший фотограф», — подписала красочные снимки Анастасия. 

В комментариях пользователи Сети практически единогласно признали, что Тарасова выглядит счастливой и едва не светится от радости. Кажется, она окончательно оправилась после скандалов, связанных с интервью ее супруга.

Также некоторые преданные поклонники Анастасии попытались разгадать, кто же появится в семье Тарасовых: мальчик или девочка. Ранее модель утверждала, что для них с Дмитрием пол ребенка не так уж важен. Однако пользователям Сети крайне любопытно раскрыть эту тайну, и они принялись пристально рассматривать живот Анастасии.

«Дочка будет», «Если смотреть по форме живота,то девочка», — уверенно заявили подписчики.

Правда, нашлись и те, кто решил, что Анастасия станет матерью близнецов! Комментаторы не сомневаются, что она родит двоих мальчиков.

  • Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов
    1 2 3 ...10
    Дмитрий и Анастасия Тарасовы вместе с дочкой Миланой наслаждаются отдыхом в ОАЭ
    Смотреть галерею

Напомним, что в настоящее время Анастасия вместе с супругом и годовалой дочерью Миланой отдыхают в Абу-Даби. Не так давно Тарасова поведала о том, что в гостинице привычный рацион малышки существенно поменялся и здесь она ест все, включая панкейки с «Нутеллой», которые девочка «выпрашивает» у папы.

Перейти к обсуждению 1


17 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вуман продал свою *** тарасовым))))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.