25-летняя модель Девон Виндзор вышла замуж

Свершилось! Звезда показов Victoria’s Secret Девон Виндзор отпраздновала пышную свадьбу на карибском острове. Ее избранником стал давний возлюбленный — уроженец Кубы Джонни «Декс» Барбара.

15 ноября на карибском острове Сен-Бартелеми кипела жизнь! Еще бы, ведь именно этот райский уголок выбрала в качестве места своей свадьбы популярная американская модель Девон Виндзор. В 2018-м она обручилась со своим кубинским бойфрендом Джонни «Дексом» Барбарой (полное имя — Джон Декстер Барбара после двух лет отношений, но пышное торжество пара устроила лишь через год.

Кстати, предложение Девон получила в лучших традициях американских романтических комедий. Джонни написал «Выйдешь за меня?» большими буквами на пляже и позвал возлюбленную на самолетный вояж, чтобы та увидела выведенный алым вопрос с высоты птичьего полета.

Девон появилась в кружевном полупрозрачном платье с глубоким декольте от Zuhair Murad. В руках счастливая невеста держала небольшой букет.

Модель решила не сооружать на голове сложную высокую прическу и оставила волосы распущенными. Лишь завила их крупными локонами. Для особого случая Девон выбрала нюдовый макияж с нежно-розовой помадой. За невестой тянулась длинная фата.

Ее супруг выглядел великолепно в белоснежном костюме, который контрастировал с его загорелой кожей. Когда молодожены вышли из церкви, их по традиции осыпали рисом и цветочными лепестками подружки невесты. Девон и Джонни не могли сдержать радостных улыбок!

На свадьбе присутствовали коллеги Виндзор по подиуму — Шанина Шейк, Кара Сантано, Оливия Калпо и многие другие.

Примечательно, что возлюбленный модели не просто выбрал понравившееся помолвочное кольцо в магазине. Он участвовал в создании этого украшения!

«Джонни разработал дизайн и выбрал бриллиант, так что его нужно благодарить за то, что кольцо получилось таким красивым», — рассказала ювелир Николь Вегман порталу PageSix.

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На своей странице в Инстаграме Барбара часто размещает снимки с Девон и осыпает ее комплиментами. После одного из шоу Victoria’s Secret Джонни написал: «Все ее усилия окупились. Так горжусь тобой, мой ангел! Обожаю тебя».

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