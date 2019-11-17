41-я неделя, вероятность кесарева и большой вес ребенка: Анастасия Решетова впервые рассказала все о своих сложных родах

16 ноября малышу Ратмиру исполнился месяц. В честь этого знаменательного события молодая мама Анастасия Решетова решилась на обстоятельный рассказ об одном из самых запоминающихся дней в ее жизни.

16 октября Анастасия Решетова впервые стала мамой. Она родила своему жениху Тимати сына, которого назвали Ратмиром в честь погибшего друга рэпера. Примечательно что с такой инициативой выступила сама Анастасия!

Через месяц после важного события Решетова разместила в Инстаграме несколько новых черно-белых снимков авторства Кадрии Крик, снятых в одном из элитных перинатальных центров.

В подписи к фотографиям Решетова решила пооткровенничать. Она в красках поведала фолловерам о своих эмоциях и ощущениях, которые пережила за несколько дней до родов. Оказалось, что ребенок родился немного позже, чем все ожидали, и Анастасия сильно переживала из-за этого.

«По УЗИ вес ребенка зашкаливал за 4 кг, и я начала опасаться того, что если он не родится в ближайшую неделю, то придется делать кесарево сечение. Этого я прям очень не хотела. За неделю врач осматривал меня несколько раз, и каждый раз я слышала, что шейка не готова к родам. Надо ждать. После этого наше волнение естественно нарастало, я мечтала поскорее родить и увидеть своего малыша. Встал разговор о индукции чтобы спровоцировать роды, на 41-й неделе это уже разрешено. Но мне хотелось, чтобы это произошло естественным путем, чтобы сыночек сам выбрал день, когда ему нужно появиться на свет», — написала Анастасия.

Чтобы избежать искусственной стимуляции родов, Решетова предприняла необходимые меры. Она попробовала собраться с мыслями и успокоиться, а затем поднялась с места и вышла в коридор.

«Начала ходить по коридорам через боль и ходила достаточно много. Обращалась к малышу и говорила, что ему правда пора бы уже показаться этому миру. И вот почти полночь, у меня отошли воды. И я начала чувствовать настоящие схватки. До этого несколько дней были тренировочные, я каждый раз думала что это “оно”, но мне сказали что настоящие схватки не спутаешь ни с чем. Это точно! Как я была счастлива!Пофиг, что очень больно. Я наконец-то в родильной, любимка держит меня за руку и я понимаю, что через несколько часов я увижу сына», — делилась ощущениями невеста Тимати.

Через 18 часов «с последними лучами солнца» долгожданный малыш Ратмир появился на свет, и Анастасия испытала невероятное счастье.

Фолловеры в комментариях поздравили молодую маму и восхитились ее искренностью. Некоторым подписчикам стало любопытно, сколько прибавил в весе новорожденный сын Решетовой и Тимати. Анастасия не стала ничего скрывать и ответила, что мальчик весит почти 5 килограммов. Растет богатырь!