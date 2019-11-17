Танцы и песни под руководством обезьяны: как проводит досуг годовалый принц Луи

Кейт Миддлтон всеми силами стремится избавить детей от «золотой клетки». Она отказалась от домашнего образования для Джорджа и Шарлотты, а теперь и годовалого Луи начала знакомить со сверстниками. Стало известно, что раз в неделю Кэтрин с младшим сыном посещают веселые занятия музыкой и танцами!

В отличие от принца Джорджа и его сестры озорницы Шарлотты, о самом младшем ребенке Кембриджей известно не так уж много. 23 апреля королевскому наследнику исполнился год, и, судя по выразительным эмоциям, которые Луи проявляет на фотографиях, мальчик уже проявляет характер! Не так давно инсайдер сообщил, что малыш — настоящий «мамин любимчик».

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

На днях издание Daily Mail сообщило, что Кейт водит Луи на занятия музыкой и танцами в студию Monkey Music каждую неделю. И это необычные уроки, ведь их ведет ростовая кукла!

Малыши на занятиях Monkey Music

При этом мамам не удастся сдать детей аниматору и спокойно пообщаться. О нет, сотрудники студии просят родительниц включаться в веселые уроки, петь и танцевать вместе с детьми. Сложно представить, как Кэтрин кружится под звуки популярных детских композиций, но на что не пойдешь ради счастья ребенка!

1 2 3 ... 10 Принц Луи родился 23 апреля 2018 года

Из соображений безопасности адрес студии, которую посещают герцогиня Кембриджская и ее сын, держится в секрете. Впрочем, возможно, однажды в инстаграм-аккаунте студии однажды появится снимок именитых гостей.