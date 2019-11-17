Танцы и песни под руководством обезьяны: как проводит досуг годовалый принц Луи

В отличие от принца Джорджа и его сестры озорницы Шарлотты, о самом младшем ребенке Кембриджей известно не так уж много. 23 апреля королевскому наследнику исполнился год, и, судя по выразительным эмоциям, которые Луи проявляет на фотографиях, мальчик уже проявляет характер! Не так давно инсайдер сообщил, что малыш — настоящий «мамин любимчик».
При этом мамам не удастся сдать детей аниматору и спокойно пообщаться. О нет, сотрудники студии просят родительниц включаться в веселые уроки, петь и танцевать вместе с детьми. Сложно представить, как Кэтрин кружится под звуки популярных детских композиций, но на что не пойдешь ради счастья ребенка!
Из соображений безопасности адрес студии, которую посещают герцогиня Кембриджская и ее сын, держится в секрете. Впрочем, возможно, однажды в инстаграм-аккаунте студии однажды появится снимок именитых гостей.