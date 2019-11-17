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«Страшно стало»: Яна Рудковская поделилась архивным фото с доцентом Соколовым

В начале ноября всю страну потрясло известие о том, что историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко и пытался избавиться от ее тела. Среди влиятельных знакомых доцента, сознавшегося в убийстве, был и бывший супруг Яны Рудковской Виктор Батурин.
Яна Рудковская

17 ноября продюсер Яна Рудковская поделилась архивным снимком в своем телеграм-канале. На нем она запечатлена в компании экс-супруга Виктора Батурина, певца Димы Билана и... доцента СПбГУ Олега Соколова, хладнокровно расправившегося со своей аспиранткой Анастасией Ещенко.

Бывший муж Рудковской был знаком с Соколовым, так как спонсировал исторические реконструкции, главной звездой которых был доцент. Яна призналась, что ее экс-супруг никогда не общался с ним близко, хоть периодически и заказывал у него какие-либо исследования.

Яна Рудковская, Виктор Батурин
«Какую мне страшную фотографию на ночь глядя прислали. Аж страшно стало. 2007 г. Рядом со мной  Наталья Карпова — супруга Анатолия Карпова — 3-х кратного Чемпиона мира по шахматам, Дима Билан, Виктор Николаевич и, собственно говоря, тот самый историк Олег Соколов! Честно говоря, несмотря на то, что он постоянно набивался в друзья моему бывшему супругу, доказывая ему свою любовь к Наполеону, Виктор Николаевич держался от него всегда подальше. Подтверждаю. И правильно делал!» — написала Яна в своем телеграм-канале «Голубь мира».

Напомним, 7 ноября Олег Соколов убил 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. Первоначально историк утверждал, что это произошло в пылу ссоры, но позже в СМИ появилась информация о том, что девушка была застрелена во сне. Полиция задержала Соколова, когда тот пытался избавиться от тела несчастной по частям.

16 ноября Анастасию Ещенко похоронили на Кубани.

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17 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото doveoftheworld/Telegram, @rudkovskayaofficial/Instagram, Persona Stars, Instagram, Vk.com
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Яна Рудковская

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ее бывший супруг не далеко ушёл от Соколова. Да и она сама, если честно...

  • О, у бабы Яги появился новый повод попариться. Ей не важно, на чём. Хоть псевдо-ЭКО, хоть знакомый маньяк.

  • Гость

    Ее бывший супруг не далеко ушёл от Соколова. Да и она сама, если честно...

    очень точно подмечено

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Гость 2019-11-09 18:13:00
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Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
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