«Страшно стало»: Яна Рудковская поделилась архивным фото с доцентом Соколовым

В начале ноября всю страну потрясло известие о том, что историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко и пытался избавиться от ее тела. Среди влиятельных знакомых доцента, сознавшегося в убийстве, был и бывший супруг Яны Рудковской Виктор Батурин.

17 ноября продюсер Яна Рудковская поделилась архивным снимком в своем телеграм-канале. На нем она запечатлена в компании экс-супруга Виктора Батурина, певца Димы Билана и... доцента СПбГУ Олега Соколова, хладнокровно расправившегося со своей аспиранткой Анастасией Ещенко.

Бывший муж Рудковской был знаком с Соколовым, так как спонсировал исторические реконструкции, главной звездой которых был доцент. Яна призналась, что ее экс-супруг никогда не общался с ним близко, хоть периодически и заказывал у него какие-либо исследования.

«Какую мне страшную фотографию на ночь глядя прислали. Аж страшно стало. 2007 г. Рядом со мной Наталья Карпова — супруга Анатолия Карпова — 3-х кратного Чемпиона мира по шахматам, Дима Билан, Виктор Николаевич и, собственно говоря, тот самый историк Олег Соколов! Честно говоря, несмотря на то, что он постоянно набивался в друзья моему бывшему супругу, доказывая ему свою любовь к Наполеону, Виктор Николаевич держался от него всегда подальше. Подтверждаю. И правильно делал!» — написала Яна в своем телеграм-канале «Голубь мира».

Напомним, 7 ноября Олег Соколов убил 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. Первоначально историк утверждал, что это произошло в пылу ссоры, но позже в СМИ появилась информация о том, что девушка была застрелена во сне. Полиция задержала Соколова, когда тот пытался избавиться от тела несчастной по частям.

16 ноября Анастасию Ещенко похоронили на Кубани.