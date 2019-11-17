«Страшно стало»: Яна Рудковская поделилась архивным фото с доцентом Соколовым

17 ноября продюсер Яна Рудковская поделилась архивным снимком в своем телеграм-канале. На нем она запечатлена в компании экс-супруга Виктора Батурина, певца Димы Билана и... доцента СПбГУ Олега Соколова, хладнокровно расправившегося со своей аспиранткой Анастасией Ещенко.
Бывший муж Рудковской был знаком с Соколовым, так как спонсировал исторические реконструкции, главной звездой которых был доцент. Яна призналась, что ее экс-супруг никогда не общался с ним близко, хоть периодически и заказывал у него какие-либо исследования.
Напомним, 7 ноября Олег Соколов убил 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. Первоначально историк утверждал, что это произошло в пылу ссоры, но позже в СМИ появилась информация о том, что девушка была застрелена во сне. Полиция задержала Соколова, когда тот пытался избавиться от тела несчастной по частям.
16 ноября Анастасию Ещенко похоронили на Кубани.