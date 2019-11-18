«Эмбрионов много в запасе осталось»: 79-летний Эммануил Виторган признался, что мечтает о пятом ребенке

Несколько месяцев назад Эммануил Виторган стал отцом в третий раз. На этом актер не собирается останавливаться — недавно мужчина раскрыл, что мечтает о еще одном сыне.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган с дочерьми

В конце лета 79-летний Эммануил Виторган и его 57-летняя супруга Ирина Млодик снова стали родителями. Тогда суррогатная мать родила паре дочь Клару.

Теперь знаменитости воспитывают двоих маленьких дочерей.

Интернет-пользователи регулярно упрекают супругов в том, что они слишком эгоистичны в своем желании иметь детей. Все же как Эммануил Гедеонович, так и его жена, находятся в весьма зрелом возрасте.

Впрочем, актер не обращает внимание на мнение злопыхателей. Наоборот, недавно он признался, что хотел бы еще раз стать отцом.

Похоже, воплотить это желание в жизнь звезде совершенно ничего не мешает.

«Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик если, так пусть будут три девочки у меня», — рассказал о планах на будущее Виторган в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

1 2 3 ... 10 Эммануил Виторган мечтает о еще одном ребенке

Напомним, Эммануил Виторган и Ирина Млодик счастливы в браке уже более 16 лет. У актера имеются взрослые наследники от предыдущих отношений — 53-летняя дочь Ксения и 47-летний сын Максим.