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«Эмбрионов много в запасе осталось»: 79-летний Эммануил Виторган признался, что мечтает о пятом ребенке

Несколько месяцев назад Эммануил Виторган стал отцом в третий раз. На этом актер не собирается останавливаться — недавно мужчина раскрыл, что мечтает о еще одном сыне. 
Эммануил Виторган
Ирина Млодик и Эммануил Виторган с дочерьми

В конце лета 79-летний Эммануил Виторган и его 57-летняя супруга Ирина Млодик снова стали родителями. Тогда суррогатная мать родила паре дочь Клару. 

Теперь знаменитости воспитывают двоих маленьких дочерей.

Интернет-пользователи регулярно упрекают супругов в том, что они слишком эгоистичны в своем желании иметь детей. Все же как Эммануил Гедеонович, так и его жена, находятся в весьма зрелом возрасте.  

 
 

Впрочем, актер не обращает внимание на мнение злопыхателей. Наоборот, недавно он признался, что хотел бы еще раз стать отцом. 

Похоже, воплотить это желание в жизнь звезде совершенно ничего не мешает. 

«Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик если, так пусть будут три девочки у меня», — рассказал о планах на будущее Виторган в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. 

Напомним, Эммануил Виторган и Ирина Млодик счастливы в браке уже более 16 лет. У актера имеются взрослые наследники от предыдущих отношений — 53-летняя дочь Ксения и 47-летний сын Максим. 

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18 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @emmanuil_vitorgan/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Эммануил Виторган, Максим Виторган

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Пора остановить этого деда, кто его потомство будет растить?

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