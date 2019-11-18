Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты старшей дочери почти в 10 раз

Кажется, Дмитрий Тарасов еще не скоро прекратит судебные разбирательства с первой женой. На днях футболист подал новый иск против экс-супруги, намереваясь значительно снизить сумму выплат на содержание старшей дочери.

Оксана Тарасова с дочерью

Вот уже несколько лет Оксана Тарасова судится с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, чтобы отстоять права своей 10-летней дочери Ангелины. Дело в том, что долгое время спортсмен не выплачивал девочке алименты.

Лишь этим летом, после того, как у Тарасова начали арестовывать имущество, он погасил часть многомиллионого долга перед первой семьей.

Впрочем, это не позволило футболисту свободно выдохнуть: вскоре суд повысил размер алиментов. Теперь он должен ежемесячно отсылать наследнице почти полмиллиона рублей.

На днях стало известно, что Дмитрий намерен обжаловать подобное решение. Мужчина подал иск с требованием снизить алименты до 50 тысяч рублей, что примерно в десять раз ниже требуемой от него суммы.

По словам адвоката Оксаны Тарасовой, ее бывший муж объясняет свою просьбу скорым рождением третьего ребенка и высокими расходами на ипотеку.

«Он делает вид, что у него нет денег, нет работы и постоянного дохода. Утверждает, что первая супруга буквально шикует на его алименты. При этом позволяет себе дорогой отдых и меняет машины», — рассказал представитель Тарасовой Сергей Жорин корреспонденту издания «СтарХит».

1 2 3 ... 10 Адвокат первой жены Дмитрия Тарасова поведал, что футболист снова затеял суд с ней

Напомним, в прошлом году Дмитрий Тарасов уже пытался снизить размер алиментов Ангелины из-за рождения второй дочери. Тогда он хотел платить старшей наследнице на порядок больше — примерно сто тысяч рублей.