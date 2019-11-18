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Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты старшей дочери почти в 10 раз

Кажется, Дмитрий Тарасов еще не скоро прекратит судебные разбирательства с первой женой. На днях футболист подал новый иск против экс-супруги, намереваясь значительно снизить сумму выплат на содержание старшей дочери. 
Оксана Тарасова с дочерью 
Оксана Тарасова с дочерью 

Вот уже несколько лет Оксана Тарасова судится с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, чтобы отстоять права своей 10-летней дочери Ангелины. Дело в том, что долгое время спортсмен не выплачивал девочке алименты

Лишь этим летом, после того, как у Тарасова начали арестовывать имущество, он погасил часть многомиллионого долга перед первой семьей. 

Впрочем, это не позволило футболисту свободно выдохнуть: вскоре суд повысил размер алиментов. Теперь он должен ежемесячно отсылать наследнице почти полмиллиона рублей. 

Дмитрий Тарасов
 

На днях стало известно, что Дмитрий намерен обжаловать подобное решение. Мужчина подал иск с требованием снизить алименты до 50 тысяч рублей, что примерно в десять раз ниже требуемой от него суммы. 

По словам адвоката Оксаны Тарасовой, ее бывший муж объясняет свою просьбу скорым рождением третьего ребенка и высокими расходами на ипотеку.

«Он делает вид, что у него нет денег, нет работы и постоянного дохода. Утверждает, что первая супруга буквально шикует на его алименты. При этом позволяет себе дорогой отдых и меняет машины», — рассказал представитель Тарасовой Сергей Жорин корреспонденту издания «СтарХит»

  • Сергей Жорин
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    Адвокат первой жены Дмитрия Тарасова поведал, что футболист снова затеял суд с ней
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Напомним, в прошлом году Дмитрий Тарасов уже пытался снизить размер алиментов Ангелины из-за рождения второй дочери. Тогда он хотел платить старшей наследнице на порядок больше — примерно сто тысяч рублей. 

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18 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @kostenko.94, @taras2686, @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • по меркам средних доходов населения России 500.тыс. в месяц - огромная сумма

  • А еще лучше отменить алименты, да? Чтобы Тарасику комфортно жилось, а то бедный, недоедает нутеллы!

  • В итоге выяснится какой-нибудь очередной источник его доходов и опять сядет в калошу. Будет платить на 100 тысяч больше.

  • Не позорился бы. С него сейчас и за отпуск спросят и за прочие расходы, которые он палит в своём инстаграме. Для подобного занижения никаких оснований нет и любой суд ему это объяснит. При наличии дома якобы ипотека это его проблема, пусть учится жить по средствам

  • Гость

    В итоге выяснится какой-нибудь очередной источник его доходов и опять сядет в калошу. Будет платить на 100 тысяч больше.

    Какой у него источник дохода? Где он играет? При всех тяжбах его первый ребенок на полном его обеспечении. С долгами или без ежемесячные выплаты идут на сотни тысяч. Тарасов в этом смысле - не мальчик для битья. Материальные обязательства перед дочерью и бывшей женой, которая с такими алиментами живет спокойно, он исполняет.

  • Гость

    Какой у него источник дохода? Где он играет? При всех тяжбах его первый ребенок на полном его обеспечении. С долгами или без ежемесячные выплаты идут на сотни тысяч. Тарасов в этом смысле - не мальчик для битья. Материальные обязательства перед дочерью и бывшей женой, которая с такими алиментами живет спокойно, он исполняет.

    ну если за столько времени и с таким доходом он себе никакого источника пассивного дохода не организовал, то он ещё больше уо, чем кажется

  • на порядок больше - это в 10 раз больше. то есть 50 тысяч - 500 тысяч. собственно столько он и платит, судя по статье.

  • как бэээ не люблю Тарасова, но пол-ляма это перебор. Вот так родишь один раз, а потом выкручиваешь мужику руки. То есть он не должен ездить со своей семьей на отдых и менять машины, а бывшая с доходом от его алиментов должна? логика класс. услуги одного жорина чего стоят. Вот нашла кормужку. И будет дожимать изо всех сил , пока 18 не стукнет. Видать уже заранее задел хочет оставить. пошла бы работать и показала класс своими достижениями и независимостью, чем на всю страну вечно алименты клянчит уже сколько лет.

  • Ай да, лошак! Подать на снижение алиментов и полететь отдыхать в Дубай...

  • Гость

    как бэээ не люблю Тарасова, но пол-ляма это перебор. Вот так родишь один раз, а потом выкручиваешь мужику руки. То есть он не должен ездить со своей семьей на отдых и менять машины, а бывшая с доходом от его алиментов должна? логика класс. услуги одного жорина чего стоят. Вот нашла кормужку. И будет дожимать изо всех сил , пока 18 не стукнет. Видать уже заранее задел хочет оставить. пошла бы работать и показала класс своими достижениями и независимостью, чем на всю страну вечно алименты клянчит уже сколько лет.

    она работает и в суде свой доход доказала, надоели уже. Настя пусть покажет класс и поработает на своих детей, а то только рожать может, как мамаша её

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