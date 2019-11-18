Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты старшей дочери почти в 10 раз

Вот уже несколько лет Оксана Тарасова судится с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, чтобы отстоять права своей 10-летней дочери Ангелины. Дело в том, что долгое время спортсмен не выплачивал девочке алименты.
Впрочем, это не позволило футболисту свободно выдохнуть: вскоре суд повысил размер алиментов. Теперь он должен ежемесячно отсылать наследнице почти полмиллиона рублей.
На днях стало известно, что Дмитрий намерен обжаловать подобное решение. Мужчина подал иск с требованием снизить алименты до 50 тысяч рублей, что примерно в десять раз ниже требуемой от него суммы.
«Он делает вид, что у него нет денег, нет работы и постоянного дохода. Утверждает, что первая супруга буквально шикует на его алименты. При этом позволяет себе дорогой отдых и меняет машины», — рассказал представитель Тарасовой Сергей Жорин корреспонденту издания «СтарХит».
Напомним, в прошлом году Дмитрий Тарасов уже пытался снизить размер алиментов Ангелины из-за рождения второй дочери. Тогда он хотел платить старшей наследнице на порядок больше — примерно сто тысяч рублей.