Счастливая Ксения Собчак отмечает три года в статусе мамы

18 ноября 2016 года Ксения Собчак впервые стала мамой. Несмотря на плотный график, журналистка старается проводить как можно больше времени с сыном. И, конечно же, она не оставляет без внимания важные даты в жизни мальчика.

18 ноября Ксения Собчак опубликовала новый пост в Инстаграме. Телеведущая разместила трогательную фотографию с сыном, на которой она прижимает к себе Платона и с нежностью целует его в висок. В этот понедельник наследник Собчак и Виторгана отмечает 3-летие!

«Правильно все-таки люди говорят: хочешь быть счастливым — сделай себе счастье сам! Сегодня три года, как источник счастья живет в моем доме ''на постоянке''», — написала звезда в подписи к снимку.

Максим Виторган также поделился милым видео с Платоном, где он с выражением прочитал стишок под одобрительный гул собравшихся. Примечательно, что комната была вся украшена серебристыми и зелеными воздушными шарами, так что праздновать малыш начал с самого утра.

В Инстаграме Виторган и Собчак тепло обменялись любезностями. Фолловеры восхитились тем, что бывшие супруги после развода сумели сохранить хорошие отношения. Кстати, Максим Виторган уже познакомил Платона со своей новой возлюбленной Нино Нинидзе. Они отдыхали всей большой семьей на Кипре.

«С днем рождения Платошку! Крепкого здоровья маленькому мужичку и счастья», «Ксюшенька, у вас замечательный малыш!» — желали фолловеры Собчак. В комментариях отметились и представители российского шоу-бизнеса. Мальчика поздравили Глюкоза, Светлана Лобода и многие другие звезды.