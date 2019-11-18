Счастливая Ксения Собчак отмечает три года в статусе мамы

18 ноября Ксения Собчак опубликовала новый пост в Инстаграме. Телеведущая разместила трогательную фотографию с сыном, на которой она прижимает к себе Платона и с нежностью целует его в висок. В этот понедельник наследник Собчак и Виторгана отмечает 3-летие!
Максим Виторган также поделился милым видео с Платоном, где он с выражением прочитал стишок под одобрительный гул собравшихся. Примечательно, что комната была вся украшена серебристыми и зелеными воздушными шарами, так что праздновать малыш начал с самого утра.
В Инстаграме Виторган и Собчак тепло обменялись любезностями. Фолловеры восхитились тем, что бывшие супруги после развода сумели сохранить хорошие отношения. Кстати, Максим Виторган уже познакомил Платона со своей новой возлюбленной Нино Нинидзе. Они отдыхали всей большой семьей на Кипре.
«С днем рождения Платошку! Крепкого здоровья маленькому мужичку и счастья», «Ксюшенька, у вас замечательный малыш!» — желали фолловеры Собчак. В комментариях отметились и представители российского шоу-бизнеса. Мальчика поздравили Глюкоза, Светлана Лобода и многие другие звезды.