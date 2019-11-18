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Анфиса Чехова заявила, что заболела из-за мяса, которое съела впервые за 4 года

17 ноября известная телеведущая отправилась с семьей в Турцию. К сожалению, дорога до моря омрачилась заболеванием Чеховой, решившей побаловать себя хамоном.
Наталья Корчунова, Анфиса Чехова, Соломон Баблишвили
Анфиса Чехова с мамой и сыном

Анфиса Чехова опубликовала фотографию из аэропорта, на которой запечатлена в компании мамы и сына. Знаменитость сообщила, что накануне поездки в Турцию у нее заболело горло и поднялась температура. «Надеюсь, морской йодистый воздух меня быстро излечит. Я не болела уже года четыре», — рассказала телеведущая. 

Четыре года назад Анфиса отказалась от сахара и мяса, но на днях не удержалась и съела немного хамона. Причину болезни Чехова связала именно с испанским деликатесом: «Мгновенно упал иммунитет, поскольку организм уже очень отвык расщеплять мясо и бросил на это дело все свои силы!»

Анфиса Чехова, Соломон Баблишвили

«Приходится теперь выбирать: вкусный кусочек хамона или жизнь без болезней», — заключила обладательница пышных форм. В комментариях ее поддержала Эвелина Бледанс: «Ешь хамон и не болей! Наш девиз».

Также Чехова рассказала, что не отказывает себе в шоколаде, не содержащем сахара, а на вопрос подписчицы о том, ест ли мясо ее 7-летний сын, ответила положительно. Фолловеры пожелали звезде хорошо отдохнуть и скорее выздороветь. Впрочем, судя по последним фото с отдыха, Чехова чувствует себя намного лучше и наслаждается солнцем в кругу семьи.

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18 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @achekhova, @natalia_knipper/Instagram
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Анфиса Чехова

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