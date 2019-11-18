Подписчики Дарьи Мороз поражены, насколько ее дочь похожа на Константина Богомолова

18 ноября в Инстаграме Дарьи Мороз появилось новое фото с дочерью. Поклонники актрисы сразу обратили внимание на поразительное сходство 9-летней Анны с ее знаменитым отцом.

Дарья Мороз и Аня Богомолова

Дарья Мороз выложила в Инстаграм лифтолук. На снимке звездная мама кокетливо позирует рядом с дочкой. Подписчики актрисы не могли не обратить внимание на то, что 9-летняя Аня удивительно похожа на своего отца.

Константин Богомолов в детстве

Как только фотография появилась в профиле Мороз, поклонники тут же оставили множество комментариев: «Богомолов с Аней одно лицо!», «Дочка очень на папу похожа».

Аня Богомолова

Глядя на детское фото Константина Богомолова, не можем с ними не согласиться: девочка действительно пошла в отца. От мамы Аня взяла русые волосы, а от папы ей достались большие глаза.

Интернет-пользователи также отметили, что Дарья и Аня прекрасно выглядят, и оценили модный аутфит актрисы: укороченный жакет и красный капор московского бренда Laroom.

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Недавно экс-супруга Константина Богомолова выложила соблазнительное фото в портупее. Подписчики оценили ее притягательные формы и оставили под постом восторженные комментарии.