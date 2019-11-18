Подписчики Дарьи Мороз поражены, насколько ее дочь похожа на Константина Богомолова

Дарья Мороз выложила в Инстаграм лифтолук. На снимке звездная мама кокетливо позирует рядом с дочкой. Подписчики актрисы не могли не обратить внимание на то, что 9-летняя Аня удивительно похожа на своего отца.
Как только фотография появилась в профиле Мороз, поклонники тут же оставили множество комментариев: «Богомолов с Аней одно лицо!», «Дочка очень на папу похожа».
Глядя на детское фото Константина Богомолова, не можем с ними не согласиться: девочка действительно пошла в отца. От мамы Аня взяла русые волосы, а от папы ей достались большие глаза.
Интернет-пользователи также отметили, что Дарья и Аня прекрасно выглядят, и оценили модный аутфит актрисы: укороченный жакет и красный капор московского бренда Laroom.
Недавно экс-супруга Константина Богомолова выложила соблазнительное фото в портупее. Подписчики оценили ее притягательные формы и оставили под постом восторженные комментарии.