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Подписчики Дарьи Мороз поражены, насколько ее дочь похожа на Константина Богомолова

18 ноября в Инстаграме Дарьи Мороз появилось новое фото с дочерью. Поклонники актрисы сразу обратили внимание на поразительное сходство 9-летней Анны с ее знаменитым отцом. 
Дарья Мороз, Анна Богомолова
Дарья Мороз и Аня Богомолова

Дарья Мороз выложила в Инстаграм лифтолук. На снимке звездная мама кокетливо позирует рядом с дочкой. Подписчики актрисы не могли не обратить внимание на то, что 9-летняя Аня удивительно похожа на своего отца.

Константин Богомолов
Константин Богомолов в детстве

Как только фотография появилась в профиле Мороз, поклонники тут же оставили множество комментариев: «Богомолов с Аней одно лицо!», «Дочка очень на папу похожа».

Анна Богомолова
Аня Богомолова

Глядя на детское фото Константина Богомолова, не можем с ними не согласиться: девочка действительно пошла в отца. От мамы Аня взяла русые волосы, а от папы ей достались большие глаза. 

Интернет-пользователи также отметили, что Дарья и Аня прекрасно выглядят, и оценили модный аутфит актрисы: укороченный жакет и красный капор московского бренда Laroom.

Недавно экс-супруга Константина Богомолова выложила соблазнительное фото в портупее. Подписчики оценили ее притягательные формы и оставили под постом восторженные комментарии.

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18 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, @d_moroz, @konbog75/Instagram
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Дарья Мороз

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Не, ну это же надо, ребёнок похож на отца, а не на заезжего молодца.Удивительно))

  • Вот-вот, чудеса генетики прям! Не на соседа, а на отца. Офигеть! Я тоже поражена до глубины души😱 Хотя, может, это фотошоп? А то как-то это уж совсем невероятно😳

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