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Кристина Асмус рассказала, почему не носит обручальное кольцо

Из-за отсутствия обручального кольца на пальце Кристины Асмус пользователи Сети нередко подозревали, что в отношениях актрисы с Гариком Харламовым наступил разлад. Оказалось, что с исчезновением украшения связана совсем иная история.
Кристина Асмус

Не так давно Сеть наводнили слухи о том, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались. Актрису не раз замечали без обручального кольца. Впрочем, это оказалось лишь домыслами хейтеров звездной пары, так как супруга шоумена написала в Инстаграме, что они и раньше не носили украшения. Теперь же стало известно, почему на безымянном пальце Асмус больше нет заветного украшения.

Кристина Асмус, Гарик Харламов

Кристина рассказала корреспондентам программы «Ты не поверишь!», что на самом деле пропажа связана с иной, не менее неприятной историей:

«Мы не носим обручальных колец. Неудобно. У меня была история, когда я в одном месте оставила, выйдя на сцену, кольцо свое, и его украли».

Неудивительно, что после такого инцидента Асмус предпочитает не надевать украшение, выходя в свет.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Они воспитывают 5-летнюю дочь Анастасию. Недавно по Сети распространился снимок надгробия с изображением актрисы. Когда Асмус узнала об этом, ей стало плохо.

  • Кристина Асмус
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    Картина «Текст» — первый проект в фильмографии Кристины Асмус с постельными сценами
    Смотреть галерею

Впрочем, после принесенных извинений знаменитость не стала подавать в суд на компанию, которая использовала ее фотографию для могильной плиты.

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18 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @asmuskristina/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Кристина Асмус

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Гарик не носит, потому что палец не влезает в кольцо. А Кристи кольцо мешает сниматься в интересных сценах, на фиг оно нужно. Так что все логично, мы все поняли, не надо больше интервью)

  • Гость 1, круто и по полочкам👍🏻😆 Обсуждать больше нечего))

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