Кристина Асмус рассказала, почему не носит обручальное кольцо

Из-за отсутствия обручального кольца на пальце Кристины Асмус пользователи Сети нередко подозревали, что в отношениях актрисы с Гариком Харламовым наступил разлад. Оказалось, что с исчезновением украшения связана совсем иная история.

Не так давно Сеть наводнили слухи о том, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались. Актрису не раз замечали без обручального кольца. Впрочем, это оказалось лишь домыслами хейтеров звездной пары, так как супруга шоумена написала в Инстаграме, что они и раньше не носили украшения. Теперь же стало известно, почему на безымянном пальце Асмус больше нет заветного украшения.

Кристина рассказала корреспондентам программы «Ты не поверишь!», что на самом деле пропажа связана с иной, не менее неприятной историей:

«Мы не носим обручальных колец. Неудобно. У меня была история, когда я в одном месте оставила, выйдя на сцену, кольцо свое, и его украли».



Неудивительно, что после такого инцидента Асмус предпочитает не надевать украшение, выходя в свет.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Они воспитывают 5-летнюю дочь Анастасию. Недавно по Сети распространился снимок надгробия с изображением актрисы. Когда Асмус узнала об этом, ей стало плохо.

1 2 3 ... 10 Картина «Текст» — первый проект в фильмографии Кристины Асмус с постельными сценами

Впрочем, после принесенных извинений знаменитость не стала подавать в суд на компанию, которая использовала ее фотографию для могильной плиты.