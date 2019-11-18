Кристина Асмус рассказала, почему не носит обручальное кольцо

Не так давно Сеть наводнили слухи о том, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались. Актрису не раз замечали без обручального кольца. Впрочем, это оказалось лишь домыслами хейтеров звездной пары, так как супруга шоумена написала в Инстаграме, что они и раньше не носили украшения. Теперь же стало известно, почему на безымянном пальце Асмус больше нет заветного украшения.
Кристина рассказала корреспондентам программы «Ты не поверишь!», что на самом деле пропажа связана с иной, не менее неприятной историей:
Неудивительно, что после такого инцидента Асмус предпочитает не надевать украшение, выходя в свет.
Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Они воспитывают 5-летнюю дочь Анастасию. Недавно по Сети распространился снимок надгробия с изображением актрисы. Когда Асмус узнала об этом, ей стало плохо.
Впрочем, после принесенных извинений знаменитость не стала подавать в суд на компанию, которая использовала ее фотографию для могильной плиты.