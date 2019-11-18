Вечно молодая супруга и дети-двойняшки Александра Малинина поздравили певца с 61-летием

«Если бы не ты», «Как мы любили», «Берега» — все это Александр Малинин. Красавец-мужчина и прекрасный музыкант недавно отметил день рождения. Первыми его поздравили, конечно, жена и дети.

Александр Малинин

16 ноября сладкоголосый Александр Малинин отметил 61-летие. Праздник он провел в кругу самых родных и близких ему людей: близняшек Фрола и Устиньи и супруги Эммы.

18-летняя Устинья показала в Инстаграме, как вся семья поздравила Александра с праздником. Для начала народному артисту России и Украины вручили «музыкальный» торт — сверху его украсил миниатюрный (и, видимо, шоколадный) рояль.

После семья переместилась в ресторан, куда пожелать всего самого лучшего Александру пришли его близкие друзья.

Не можем не отметить, как же роскошно выглядит избранница Александра Эмма. Они женаты уже 29 лет (практически вечность для российского шоу-бизнеса).

1 2 3 ... 10 23 ноября дочери Александра Малинина исполнится 19 лет

Супруги воспитывают троих детей: близняшек Фрола и Устинью (в ноябре им исполнилось по 18 лет) и сына Эммы от предыдущего брака Антона. Также у Александра есть сын Никита — все помнят его по участию и победе в шоу «Фабрика звезд — 3», и дочь Кира, которую музыкант признал только 8 лет назад.