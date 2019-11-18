«Попейте воды»: Дмитрий Шепелев поблагодарил подписчиков за поддержку и ответил Лере Кудрявцевой

Нешуточные страсти разгорелись на днях в блогосфере российского шоу-бизнеса. Дмитрий Шепелев весьма непрозрачно намекнул, что Лера Кудрявцева встречалась с Сергеем Лазаревым не по-настоящему, а просто была его «прикрытием».
Кудрявцева оскорбилась до глубины души и высказала все, что думает по этому поводу, а заодно сообщила, что знает что-то, что не выносит на всеобщее обозрение только ради сына Шепелева и покойной Жанны Фриске.
«Сегодня три новости узнала: что ты есть в Инстаграме, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», — заявила Кудрявцева.
Дмитрий, который уже вовсю планирует семейную жизнь со своей 36-летней возлюбленной Екатериной Тулуповой, молчать тоже не стал.
«Я в первую очередь хочу сказать большое спасибо за добрые слова и слова поддержки. Этот пост был очень важный и личный для меня. Я очень признателен вам за здравый смысл, за доброту. Что касается комментариев под этим постом... Не скрываю: я люблю потроллить самые зашкварные сообщения. Мне очень жаль и непонятно, почему некоторые по необъяснимым для меня причинам принимают это на свой счет, обижаются и хамят в ответ. Мне кажется, что чувство юмора и самоиронии никто не отменял. Если с этим проблема, мне очень жаль, попейте воды», — сообщил Дмитрий, явно намекая на заявление своей коллеги по цеху.
Напомним, на прошлой неделе все СМИ облетела радостная новость: Шепелев сделал предложение своей возлюбленной. Обычно скрытный телеведущий ответил на слухи просто и лаконично: выложил фото, на котором он целует девушку в щеку.
Пост Шепелев подписал тоже весьма нежно и трогательно: «В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья».