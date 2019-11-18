«Попейте воды»: Дмитрий Шепелев поблагодарил подписчиков за поддержку и ответил Лере Кудрявцевой

36-летний Дмитрий Шепелев неожиданно начал скандалить со своей коллегой по цеху, телеведущей Лерой Кудрявцевой. Они шлют друг другу взаимные обвинения через Инстаграм. Ситуация накаляется.

Дмитрий Шепелев

Нешуточные страсти разгорелись на днях в блогосфере российского шоу-бизнеса. Дмитрий Шепелев весьма непрозрачно намекнул, что Лера Кудрявцева встречалась с Сергеем Лазаревым не по-настоящему, а просто была его «прикрытием».

Кудрявцева оскорбилась до глубины души и высказала все, что думает по этому поводу, а заодно сообщила, что знает что-то, что не выносит на всеобщее обозрение только ради сына Шепелева и покойной Жанны Фриске.

Лера Кудрявцева

«Сегодня три новости узнала: что ты есть в Инстаграме, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», — заявила Кудрявцева.

Дмитрий, который уже вовсю планирует семейную жизнь со своей 36-летней возлюбленной Екатериной Тулуповой, молчать тоже не стал.

«Я в первую очередь хочу сказать большое спасибо за добрые слова и слова поддержки. Этот пост был очень важный и личный для меня. Я очень признателен вам за здравый смысл, за доброту. Что касается комментариев под этим постом... Не скрываю: я люблю потроллить самые зашкварные сообщения. Мне очень жаль и непонятно, почему некоторые по необъяснимым для меня причинам принимают это на свой счет, обижаются и хамят в ответ. Мне кажется, что чувство юмора и самоиронии никто не отменял. Если с этим проблема, мне очень жаль, попейте воды», — сообщил Дмитрий, явно намекая на заявление своей коллеги по цеху.

Напомним, на прошлой неделе все СМИ облетела радостная новость: Шепелев сделал предложение своей возлюбленной. Обычно скрытный телеведущий ответил на слухи просто и лаконично: выложил фото, на котором он целует девушку в щеку.

Пост Шепелев подписал тоже весьма нежно и трогательно: «В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья».