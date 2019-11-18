«Один раз я уже поспешил»: Никита Ефремов объяснил, почему пока не планирует жениться на Марии Иваковой

Уже как минимум полгода Никита Ефремов встречается с Марией Иваковой. Несмотря на стремительное развитие отношений, делать предложение актер не спешит — и считает, что поступает весьма разумно.

Никита Ефремов и Мария Ивакова

Этой весной стало известно о романе 31-летнего Никиты Ефремова и 33-летней Марии Иваковой. Сначала звездная пара тщательно скрывала отношения и не комментировала догадки поклонников.

Однако спустя пару месяцев знаменитости начали делиться в соцсетях совместными романтическими фото.

Мария оказалась несколько смелее своего избранника. Еще летом она описала фолловерам свадьбу своей мечты, намекая, что уже готова выйти замуж за любимого.

С тех пор журналисты постоянно задают паре вопросы о дальнейшем развитии их отношений, а поклонники ждут, когда актер и телеведущая объявят о помолвке.

Однако оказалось, что Ефремов пока не готов связать судьбу со знаменитой блондинкой.

«Свадьба — это очень ответственный шаг. Мужчина все-таки позже созревает, примерно к 35-40 годам. Я неопытный баклажанчик. Созреть мне надо», — шуточно объяснил свою позицию Никита в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

1 2 3 ... 10 Никита Ефремов пока не хочет делать предложение Марии Иваковой

Также артист уточнил, что боится снова неудачно жениться. «Один раз я уже поспешил», — с грустью отметил мужчина. Напомним, в 2014-м Ефремов взял в жены актрису Яну Гладких, но меньше чем через год пара распалась.