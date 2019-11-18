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«Не спать по ночам для меня равно смерти»: Божена Рынска переживает, что из-за ее образа жизни пострадает будущий ребенок

Божена Рынска вовсю готовится к рождению долгожданной дочери. Журналистка уже нашла ночную няню для малышки, так как плохо себя чувствует от нехватки сна. Однако Божена все равно беспокоится, что прилагает недостаточно усилий. 
Божена Рынска

Летом 44-летняя Божена Рынска объявила, что через несколько месяцев она впервые станет мамой. Более того, она отметила, что долгожданная девочка родится спустя год после гибели ее супруга Игоря Малашенко.

Тележурналист покончил с собой в Испании 25 февраля 2019 года, но Рынска сохранила замороженные эмбрионы. В настоящее время ребенка вынашивает суррогатная мать. Так что сейчас жизнь Божены полна хлопот: ей необходимо подготовиться к рождению девочки. 

Божена Рынска

Божена опасается, что не сможет выдержать бессонные ночи. И даже то обстоятельство, что она уже наняла няню, ее не успокаивает.

«Детные, вы мне скажите такую вещь. Вот бывает, ребенок орет. Я по ночам сплю, иначе я умру. Не спать по ночам для меня равно смерти. Я беру ночную няню. А если она от усталости заснет, а ребенок продолжит орать. Какова вероятность, что он умрет? Захлебнется от крика? Как часто умирают дети, к которым не успевают подойти? От крика вообще часто умирают?» — поинтересовалась Рынска.

В комментариях обеспокоенную журналистку заверили, что няня непременно проснется от крика малышки, если будет спать в той же комнате. Также нашлось немало неравнодушных родителей, которые поделились с Боженой своим опытом и предоставили ей ссылки на статьи, посвященные подготовке дома к появлению новорожденного.

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18 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @bozhenarynska/Instagram, bozhena.rynska/Facebook, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Божена Рынска

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