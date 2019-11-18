«Не спать по ночам для меня равно смерти»: Божена Рынска переживает, что из-за ее образа жизни пострадает будущий ребенок

Божена Рынска вовсю готовится к рождению долгожданной дочери. Журналистка уже нашла ночную няню для малышки, так как плохо себя чувствует от нехватки сна. Однако Божена все равно беспокоится, что прилагает недостаточно усилий.

Летом 44-летняя Божена Рынска объявила, что через несколько месяцев она впервые станет мамой. Более того, она отметила, что долгожданная девочка родится спустя год после гибели ее супруга Игоря Малашенко.

Тележурналист покончил с собой в Испании 25 февраля 2019 года, но Рынска сохранила замороженные эмбрионы. В настоящее время ребенка вынашивает суррогатная мать. Так что сейчас жизнь Божены полна хлопот: ей необходимо подготовиться к рождению девочки.

Божена опасается, что не сможет выдержать бессонные ночи. И даже то обстоятельство, что она уже наняла няню, ее не успокаивает.

«Детные, вы мне скажите такую вещь. Вот бывает, ребенок орет. Я по ночам сплю, иначе я умру. Не спать по ночам для меня равно смерти. Я беру ночную няню. А если она от усталости заснет, а ребенок продолжит орать. Какова вероятность, что он умрет? Захлебнется от крика? Как часто умирают дети, к которым не успевают подойти? От крика вообще часто умирают?» — поинтересовалась Рынска.

В комментариях обеспокоенную журналистку заверили, что няня непременно проснется от крика малышки, если будет спать в той же комнате. Также нашлось немало неравнодушных родителей, которые поделились с Боженой своим опытом и предоставили ей ссылки на статьи, посвященные подготовке дома к появлению новорожденного.