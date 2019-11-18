«Не спать по ночам для меня равно смерти»: Божена Рынска переживает, что из-за ее образа жизни пострадает будущий ребенок

Летом 44-летняя Божена Рынска объявила, что через несколько месяцев она впервые станет мамой. Более того, она отметила, что долгожданная девочка родится спустя год после гибели ее супруга Игоря Малашенко.
Тележурналист покончил с собой в Испании 25 февраля 2019 года, но Рынска сохранила замороженные эмбрионы. В настоящее время ребенка вынашивает суррогатная мать. Так что сейчас жизнь Божены полна хлопот: ей необходимо подготовиться к рождению девочки.
Божена опасается, что не сможет выдержать бессонные ночи. И даже то обстоятельство, что она уже наняла няню, ее не успокаивает.
В комментариях обеспокоенную журналистку заверили, что няня непременно проснется от крика малышки, если будет спать в той же комнате. Также нашлось немало неравнодушных родителей, которые поделились с Боженой своим опытом и предоставили ей ссылки на статьи, посвященные подготовке дома к появлению новорожденного.