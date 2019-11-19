Кейт Миддлтон посетила благотворительное шоу в прозрачном платье-обманке

18 ноября в лондонском театре «Палладиум» в очередной раз прошло шоу Royal Variety Performance. На нем выступают именитые певцы, танцоры и музыканты со всего мира, а средства, собранные во время вечера, затем направляются в фонд эстрадных артистов, которым занимается сама Елизавета II.
В этот раз присутствие королевской четы в зрительском зале сильно отвлекало гостей вечера от наблюдения за выступлениями артистов.
Все потому, что для вечера Кейт выбрала облегающее кружевное платье своего любимого бренда Alexander McQueen.
Стоит отметить, насколько удачно платье село на бюст Миддлтон. Случается, что герцогиня выбирает вещи, скрывающие ее грудь. В этом же образе аккуратные объемы Кейт смотрелись невероятно пленительными.
После завершения концерта Уильям и Кейт встретились с артистами, выступающими на шоу. Не сомневаемся, многие из них сделали комплимент красавице-герцогине!