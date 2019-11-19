Кейт Миддлтон посетила благотворительное шоу в прозрачном платье-обманке

В минувший понедельник принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на благотворительном мероприятии в Лондоне. Герцогиня Кембриджская произвела настоящий фурор на вечере, ведь выглядела она бесподобно.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

18 ноября в лондонском театре «Палладиум» в очередной раз прошло шоу Royal Variety Performance. На нем выступают именитые певцы, танцоры и музыканты со всего мира, а средства, собранные во время вечера, затем направляются в фонд эстрадных артистов, которым занимается сама Елизавета II.

Кейт Миддлтон и принц Уильям никогда не пропускают это важное мероприятие.

В этот раз присутствие королевской четы в зрительском зале сильно отвлекало гостей вечера от наблюдения за выступлениями артистов.

Все потому, что для вечера Кейт выбрала облегающее кружевное платье своего любимого бренда Alexander McQueen.

Издалека наряд с бежевой подкладкой мог показаться прозрачным.

Стоит отметить, насколько удачно платье село на бюст Миддлтон. Случается, что герцогиня выбирает вещи, скрывающие ее грудь. В этом же образе аккуратные объемы Кейт смотрелись невероятно пленительными.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном платье

После завершения концерта Уильям и Кейт встретились с артистами, выступающими на шоу. Не сомневаемся, многие из них сделали комплимент красавице-герцогине!