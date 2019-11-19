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Кейт Миддлтон посетила благотворительное шоу в прозрачном платье-обманке

В минувший понедельник принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на благотворительном мероприятии в Лондоне. Герцогиня Кембриджская произвела настоящий фурор на вечере, ведь выглядела она бесподобно. 
Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

18 ноября в лондонском театре «Палладиум» в очередной раз прошло шоу Royal Variety Performance. На нем выступают именитые певцы, танцоры и музыканты со всего мира, а средства, собранные во время вечера, затем направляются в фонд эстрадных артистов, которым занимается сама Елизавета II. 

Кейт Миддлтон и принц Уильям никогда не пропускают это важное мероприятие. 

В этот раз присутствие королевской четы в зрительском зале сильно отвлекало гостей вечера от наблюдения за выступлениями артистов. 

Принц Уильям, Кейт Миддлтон
 

Все потому, что для вечера Кейт выбрала облегающее кружевное платье своего любимого бренда Alexander McQueen. 

Издалека наряд с бежевой подкладкой мог показаться прозрачным. 

Стоит отметить, насколько удачно платье село на бюст Миддлтон. Случается, что герцогиня выбирает вещи, скрывающие ее грудь. В этом же образе аккуратные объемы Кейт смотрелись невероятно пленительными.

После завершения концерта Уильям и Кейт встретились с артистами, выступающими на шоу. Не сомневаемся, многие из них сделали комплимент красавице-герцогине!

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19 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @kensingtonroyal/Instagram
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Выглядит превосходно! Свежо и гармонично

  • Кейт нужно нарядами корректировать зону плеч, рук и декольте. При такой хрупкой фигуре такие массивные руки(

  • Красивое платье, если бы она так явно не сутулилась, на ней смотрелось бы шикарно

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