Крошка-картошка: Юлия Снигирь «набирает вес» с помощью фастфуда

Стройная и звонкая Юлия Снигирь опубликовала в Инстаграме фото с картошкой по-деревенски из Макдональдса. Она пытается набрать вес или тонко троллит своих подписчиков?

Юлия Снигирь

Поклонники 36-летней Юлии Снигирь крайне обеспокоены внешним видом актрисы. По их мнению, звезде не мешало бы набрать пару килограммов, чтобы не выглядеть такой худой.

Сама актриса не видит в своей фигуре ничего странного, поэтому ей даже пришлось написать пост в Инстаграме, в котором она намекнула на то, что вполне собой довольна.

«Самый распространенный комментарий на моей странице: ''Вы очень похудели''. Да, я похудела. Так получилось. Я не за худобу, а здоровье. Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ!» — заявила Юлия. Однако от постоянных нападок фолловеров это не спасло.

19 ноября Снигирь решила потроллить подписчиков, постоянно советующих ей поправиться, оригинальным постом.

Юлия опубликовала снимок, на котором позирует с картошкой, купленной в Макдональдсе. «По просьбе телезрителей набираю вес», — подписала фото Снигирь. Первым, кстати, ее прокомментировал избранник актрисы Евгений Цыганов. «Приятного аппетита», — написал он.

Впрочем, некоторые фолловеры всерьез решили, что Юлия решила внять их советам и все же начала «отъедаться». Пожалуй, многие люди действительно видят только то, что хотят видеть.