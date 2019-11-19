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Крошка-картошка: Юлия Снигирь «набирает вес» с помощью фастфуда

Стройная и звонкая Юлия Снигирь опубликовала в Инстаграме фото с картошкой по-деревенски из Макдональдса. Она пытается набрать вес или тонко троллит своих подписчиков?
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь

Поклонники 36-летней Юлии Снигирь крайне обеспокоены внешним видом актрисы. По их мнению, звезде не мешало бы набрать пару килограммов, чтобы не выглядеть такой худой.

Сама актриса не видит в своей фигуре ничего странного, поэтому ей даже пришлось написать пост в Инстаграме, в котором она намекнула на то, что вполне собой довольна.

«Самый распространенный комментарий на моей странице: ''Вы очень похудели''. Да, я похудела. Так получилось. Я не за худобу, а здоровье. Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ!» — заявила Юлия. Однако от постоянных нападок фолловеров это не спасло.

Юлия Снигирь

19 ноября Снигирь решила потроллить подписчиков, постоянно советующих ей поправиться, оригинальным постом. 

Юлия опубликовала снимок, на котором позирует с картошкой, купленной в Макдональдсе. «По просьбе телезрителей набираю вес», — подписала фото Снигирь. Первым, кстати, ее прокомментировал избранник актрисы Евгений Цыганов. «Приятного аппетита», — написал он.

Впрочем, некоторые фолловеры всерьез решили, что Юлия решила внять их советам и все же начала «отъедаться». Пожалуй, многие люди действительно видят только то, что хотят видеть.

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19 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @yuliasnigir/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Юлия Снигирь

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Как надоели эти бесталанные пустые певички/недоактрисы/полумодели..Достали своим псевдонытьем про мнимое похудание и лишний вес

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