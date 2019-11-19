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Инсайдер: Елизавета II потеряла контроль над Букингемским дворцом

Непростые времена настали для королевской семьи. Скандал на скандале! Британцы начали сомневаться, что Елизавета II до сих пор способна держать семью в ежовых рукавицах. А королевский эксперт подтвердил эти опасения.
Елизавета II
Елизавета II

Королевский эксперт Николас Уитчелл сделал официальное (и очень неутешительное) заявление после того, как принц Эндрю дал большое интервью о Джеффри Эпштейне и получил в ответ тонну критики от британцев. Уитчелл сказал BBC News, что скандальная беседа с журналисткой — это еще одно доказательство того, что Букингемский дворец просто разваливается. 

«Сейчас Елизавете II уже 93 года. Даже если ее предупреждали о последствиях интервью, она уже не может контролировать все, как раньше», — делает неутешительный вывод мистер Уитчелл.

Елизавета II, принц Эндрю
Елизавета II и принц Эндрю

«За последние пару месяцев у нас уже случилось два эпизода, когда старшие члены королевской семьи делали, что хотели и по-своему. Сначала был принц Гарри с его разглагольствованием против бульварных СМИ — его советники по связям с общественностью были категорически против этих выступлений. А теперь вот принц Эндрю — он обсудил возможность интервью со своим ближайшим советником и дочерьми, однако Елизавета II узнала о решении сына постфактум. С ней никто ничего не обсуждал», — продолжил рубить правду-матку Уитчелл.

Елизавета II, кажется, действительно перестала пользоваться авторитетом у своих же сыновей и внуков — ситуация выходит из-под контроля. 

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, в октябре принц Гарри подал в суд на издания The Sun и Daily Mirror. По мнению герцога Сассекского, журналисты взломали его телефон и прослушивали голосовую почту. Меган Маркл же подала в суд на таблоид The Mail on Sunday — за публикацию ее письма отцу.

Гарри прокомментировал иск супруги так: «К сожалению, моя жена стала одной из последних жертв британской таблоидной прессы, которая ведет безжалостную кампанию, не задумываясь о последствиях».

А после интервью принца Эндрю о дружбе со скандально-известным Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в вовлечении малолетних девочек в проституцию и организации секс-трафика, появилось больше вопросов, чем ответов.

Эндрю открещивался от многих фактов, которыми его забрасывала журналистка, и даже сказал, что на показанной фотографии с девушкой, которая обвиняла его в изнасиловании, он, «но фото ненастоящее». И вообще ту барышню он не помнит.

«Я думаю, он сам пошел напролом, решив, что все сделает без всяких советов. Любой разумный человек, знакомый с пиаром, всплеснул бы руками в ужасе от одной только мысли, что принц усядется перед телекамерой и начнет объяснять свои действия и свою дружбу с Джеффри Эпштейном», — сказал королевский обозреватель Дикки Арбайтер.

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19 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Елизавета II, Принц Гарри, Принц Эндрю

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2 комментария Добавить комментарий
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  • В каждом хаосе есть свой порядок!

  • Королеве надо держаться.Она в 25 лет была серьезной девушкой, чего не скажешь об 38-летнем Вильяме и 35-летнем Гарри. Тут пишут на вумене дайте Кейт корону,дайте Кейт корону. Нет девочка корона-вещь серьезная! Альтернативы Елизавете нет, у нее не выборная должность,а передающаяся по наследству.Эти игры королеве надо прекращать в БКС ,надо серьезно относится к монархии -это не игрушка.

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