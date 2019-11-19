Строгая мама Кейт Миддлтон запрещает детям развлекаться посреди учебной недели

Ничто человеческое не чуждо юным принцам и принцессам. Мы говорим о наших любимчиках — 6-летнем Джордже и 4-летней Шарлотте. Когда они узнали, что родители идут на шоу с певцами и танцорами, то умоляли взять их с собой. Увы, строгая мама Кейт Миддлтон не дала добро на «праздник непослушания».

18 ноября герцог и герцогиня Кембриджские посетили благотворительное мероприятие Royal Variety Performance. Они стараются не пропускать это событие, и минувший понедельник не стал исключением. Кейт блистала в кружевном платье от Alexander McQueen, которое подчеркивало ее тонкую талию.

Кейт Миддлтон и артисты мюзикла «Мэри Поппинс»

На мероприятии супруги пообщались с артистами мюзикла «Мэри Поппинс», поставленного по мотивам классического фильма 1964 года с Джули Эндрюс в главной роли. Принц Уильям заметил, что обожает историю о том, как строгая, но вместе с тем веселая няня изменила жизнь британской семьи с Вишневой улицы. По словам Кэтрин, их дети пришли бы от постановки в восторг.

Правда, Кембриджи-младшие остались дома и не смогли пообщаться с артистами. Разговаривая с актрисой Петулой Кларк, Кейт заметила, что дети очень хотели пойти вместе с ними. Действительно, кто бы на их месте не хотел? Шоу было красочным и насыщенным! Конечно, Джордж, Шарлотта и даже годовалый Луи наверняка были воодушевлены.

Но Кэтрин быстро спустила наследников с небес на землю. Как сообщает издание Mirror, когда Джордж и Шарлотта поинтересовались, можно ли и им присоединиться к родителям на празднике жизни, герцогиня ответила: «Нет, вам завтра в школу».

И в самом деле, если бы 6-летний принц и его 4-летняя сестра отправились с мамой и папой на шоу, они бы вернулись за полночь. Ранний подъем на следующий день мог превратиться в кошмар. Так что Кэтрин решила, что любые развлечения подождут до выходных или праздников.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей

Напомним, что в этом году принцесса Шарлотта впервые села за школьную парту. Она грызет гранит науки вместе со старшим братом Джорджем в стенах учебного заведения Thomas's Battersea.