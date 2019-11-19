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Анастасия Решетова случайно «засветила» лицо сына

Интрига раскрыта! Анастасия Решетова на прошедшем 18 ноября балу Tatler совершенно случайно показала лицо сына Ратмира, который появился на свет месяц назад.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

16 октября Анастасия Решетова родила сына от своего возлюбленного (а, возможно, уже и мужа), рэпера Тимати. Пара решила назвать мальчика Ратмиром — это дань уважения погибшему 12 лет назад в ужасной автокатастрофе Ратмиру Шишкову, участнику группы «Банда».

После родов Решетова постоянно делилась с подписчиками своими мыслями о материнстве, интересовалась их мнением в вопросах воспитания и часто выкладывала в Инстаграм фото Ратмира, но вот лицо его не показывала. Так поступают многие родители: кто-то верит, что это защитит от сглаза, кто-то принципиально не демонстрирует отпрыска до крещения.

Анастасия Решетова

Однако 18 ноября Решетова рассекретила внешность маленького Ратмира, и сделала это абсолютно случайно. Как и многие мамы, Анастасия поставила снимок сына на заставку телефона, и мобильный аппарат попал в кадр!

Что же можно сказать: при внимательном рассмотрении оказалось, что Ратмир очень похож на папу. Кстати, как и старшая дочь Тимати Алиса от модели Алены Шишковой — поразительное сходство стало видно после того, как Симона Юнусова, мама рэпера, выложила в Инстаграм его фото в детстве. Ну просто одно лицо!

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19 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Пресс-служба Mercury, @timatiofficial, @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Тимати

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Радость-то какая!!!!!!

  • Ага, "случайно"

  • на папку похож

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