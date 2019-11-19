Анастасия Решетова случайно «засветила» лицо сына

16 октября Анастасия Решетова родила сына от своего возлюбленного (а, возможно, уже и мужа), рэпера Тимати. Пара решила назвать мальчика Ратмиром — это дань уважения погибшему 12 лет назад в ужасной автокатастрофе Ратмиру Шишкову, участнику группы «Банда».
После родов Решетова постоянно делилась с подписчиками своими мыслями о материнстве, интересовалась их мнением в вопросах воспитания и часто выкладывала в Инстаграм фото Ратмира, но вот лицо его не показывала. Так поступают многие родители: кто-то верит, что это защитит от сглаза, кто-то принципиально не демонстрирует отпрыска до крещения.
Однако 18 ноября Решетова рассекретила внешность маленького Ратмира, и сделала это абсолютно случайно. Как и многие мамы, Анастасия поставила снимок сына на заставку телефона, и мобильный аппарат попал в кадр!
Что же можно сказать: при внимательном рассмотрении оказалось, что Ратмир очень похож на папу. Кстати, как и старшая дочь Тимати Алиса от модели Алены Шишковой — поразительное сходство стало видно после того, как Симона Юнусова, мама рэпера, выложила в Инстаграм его фото в детстве. Ну просто одно лицо!