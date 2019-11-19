Трудности перевода: Евгения Феофилактова начала учить английский ради жениха, который не говорит по-русски

Недавно Евгения Феофилактова представила миру своего возлюбленного — ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа. Звездную пару разделяет языковой барьер, но инстадива готова на многое, чтобы его преодолеть.

С тех пор, как Евгения Феофилактова показала общественности своего «восточного принца», ее фолловеры не утихают. Даже под теми снимками экс-звезды «Дома-2», где она запечатлена в гордом одиночестве, нет-нет да и проскальзывают вопросы о ее новом статусе.

18 ноября Евгения поделилась совместной фотографией с ливанским возлюбленным Маджидом Гиагиа, на котором она обнимает своего «льва». Феофилактова не раз говорила, что ей нравится перспектива находиться за мужчиной как за каменной стеной и чувствовать себя слабой женщиной.

В комментариях к страстному снимку подписчики поинтересовались у инстадивы, как она общается с Маджидом, ведь они говорят на разных языках. Евгения не стала секретничать и ответила, что им обоим достаточно английского. Именно на нем Гиагиа оставляет комплименты практически под каждым постом своей «богини». «Вы английский язык в совершенстве знаете?» — уточнили у Феофилактовой.

«Нет, но все для этого сделаю», — уверенно заявила Евгения.

Что ж, у экс-участницы «Дома-2» есть партнер, с которым она может тренировать свой устный английский. Несколько лет назад Феофилактова уже пыталась заняться иностранными языками, но ее попытки не увенчались успехом. Теперь у Евгении есть отличный стимул, да и ее «лев» может проследить за успехами своей невесты на лингвистическом поприще.

Возможно, со временем инстадива втянется в образовательный процесс и порадует Маджида несколькими словами на арабском — языке, на котором говорит большинство жителей Ливана.