«Одна и у инвалида есть»: отец Хабиба Нурмагомедова намерен обзавестись второй женой

Абдулманап Нурмагомедов, отец и личный тренер Хабиба Нурмагомедова, дал интервью, в котором неожиданно рассказал в подробностях о своей личной жизни.

Хабиб Нурмагомедов

Все мы знаем, кто такой Хабиб Нурмагомедов, но что нам известно о его семье и близких людях? Ответ на этот вопрос появился на днях.

Телеканал «Мир» поговорил с Абдулманапом Нурмагомедовым, который является отцом и личным тренером одного из лучших бойцов современности.

Когда ведущая спросила о жене Нурмагомедова-старшего, он с улыбкой ответил: «Фатима? Она здесь, рядом. Когда она рядом, мне вообще легко и свободно». Сейчас у отца Хабиба одна супруга, но, как выяснилось, в скором времени может появиться и вторая: «Нет, ну понимаете, предложение можно сделать еще трем. То есть всего четыре. Одна есть, вторая намечается, третья — я не знаю, будет ли».

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы

Затем тренер процитировал Всевышнего, который завещал мусульманам брать в жены до четырех женщин, и добавил: «А одна может быть даже у инвалида». Нурмагомедов-старший подчеркнул, что к представительницам прекрасного пола нужно относиться уважительно и всегда помнить, что каждая из них кому-то приходится матерью, сестрой или дочерью.

1 2 3 ... 10 В 2018 году Хабиб Нурмагомедов стал одним из самых популярных бойцов UFC в мире

Отец Хабиба открыл свой секрет воспитания сына, чтобы из него получился настоящий мужчина: «Его нельзя оставлять свободным ни на минуту. Это первое. Дисциплина — это второе. Нужно начать с воспитания, потом образование, а потом уже спорт», — авторитетно заявил тренер.