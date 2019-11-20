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«Одна и у инвалида есть»: отец Хабиба Нурмагомедова намерен обзавестись второй женой

Абдулманап Нурмагомедов, отец и личный тренер Хабиба Нурмагомедова, дал интервью, в котором неожиданно рассказал в подробностях о своей личной жизни.
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов

Все мы знаем, кто такой Хабиб Нурмагомедов, но что нам известно о его семье и близких людях? Ответ на этот вопрос появился на днях. 

Телеканал «Мир» поговорил с Абдулманапом Нурмагомедовым, который является отцом и личным тренером одного из лучших бойцов современности.

Когда ведущая спросила о жене Нурмагомедова-старшего, он с улыбкой ответил: «Фатима? Она здесь, рядом. Когда она рядом, мне вообще легко и свободно». Сейчас у отца Хабиба одна супруга, но, как выяснилось, в скором времени может появиться и вторая: «Нет, ну понимаете, предложение можно сделать еще трем. То есть всего четыре. Одна есть, вторая намечается, третья — я не знаю, будет ли».

Абдулманап Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы 

Затем тренер процитировал Всевышнего, который завещал мусульманам брать в жены до четырех женщин, и добавил: «А одна может быть даже у инвалида». Нурмагомедов-старший подчеркнул, что к представительницам прекрасного пола нужно относиться уважительно и всегда помнить, что каждая из них кому-то приходится матерью, сестрой или дочерью.

  • Хабиб Нурмагомедов
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    В 2018 году Хабиб Нурмагомедов стал одним из самых популярных бойцов UFC в мире
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Отец Хабиба открыл свой секрет воспитания сына, чтобы из него получился настоящий мужчина: «Его нельзя оставлять свободным ни на минуту. Это первое. Дисциплина — это второе. Нужно начать с воспитания, потом образование, а потом уже спорт», — авторитетно заявил тренер.

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20 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @abdulmanap.nurmagomedov, @khabib_nurmagomedov/Instagram, Getty Images, PhotoXPress.ru
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Хабиб Нурмагомедов

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • они точно в России живут????

  • Нет, у них нет понятия России, у них есть понятие Дагестана как родины, страны, в которой они живут. Живут по своим законам, которые к Российским не имеют отношения. Хабиб вон даже с флагос России на ринг не выходит

  • Мы уж давно поняли, что они в отдельном религиозном государстве живут. Но папаня в публичном интервью спокойно об этом говорит, надо думать что говорить. И Хабибчик также воспитан, никто не сомневался.

  • 21 век на дворе, а все Всевышний завещал четырёх жён иметь. "Вторая намечается"... Фу... Противно читать такое! Жаль, что Всевышний не завещал женщинам в обязательном порядке менять старых, похотливых, наглых, возомниаших о себе мужей-стариков на более молодых, да ещё и в неограниченном количестве.

  • Даа, это дно! И не нужно мне рассказывать про их многовековые традиции и прочее.

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