«Любовницы – дно»: Бородина жестко раскритиковала девушек, встречающихся с женатыми мужчинами

Подписчики Ксении Бородиной часто задают ей вопросы. Бородина всегда отвечает прямо и безапелляционно, даже если фолловеры затрагивают довольно деликатные темы.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

В Инстаграме Ксении Бородиной есть отдельная рубрика, где любой подписчик может задать ей вопрос и получить честный ответ. В основном всех интересует жизнь самой Ксении — от ее питания до отношений с мужем. Иногда девушки просят у звезды совета.

Теона и Курбан Омаровы

На днях поклонница телеведущей отправила ей сообщение следующего содержания: «Дайте совет, Ксения. У меня есть мужчина, люблю его (но у него есть жена и дети)». Уж не знаем, на какую реакцию рассчитывала девушка, задавая вопрос телеведущей с двумя детьми и любимым супругом.

Бородина ответила достаточно жестко: «Ничего хорошего я вам посоветовать не могу, любовницы — это дно! Мужчина, который гуляет от своей жены, — м***к».

Ксения Бородина

Несмотря на сокрушительную критику звезды, подписчица не сдалась и все же попробовала вызвать у Ксении сочувствие к своей непростой ситуации: «А как это можно приостановить? Он инициатор, а я люблю».

Ксения ни на шаг не отступила от своего мнения и расставила для разлучницы все точки над i: «Что значит люблю?! Там семья и дети, а вы чужая тетя! Если бы он хотел уйти, ушел бы! А так вы разрушаете чужую семью! Это дно!»

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После крайне эмоциональной отповеди Бородиной у подписчицы не хватило духу написать что-либо еще. Надеемся, что заявление кумира заставит девушку задуматься и прекратить отношения с женатым мужчиной.