Королевский фотограф выбрал три лучшие фото Меган Маркл за 2019 год

Меган Маркл удивительным образом хорошо получается на всех фотографиях. Однако это не значит, что нельзя выбрать лучшие из лучших кадры! Фотограф из королевского пула Самир Хуссейн поделился с изданием Insider тремя самыми удачными, по его мнению, снимками герцогини Сассекской.

Сам себя не похвалишь — никто тебя не похвалит. Королевский фотограф Самир Хуссейн за месяц до Рождества решил подвести итоги своей и выбрал три лучшие (по его мнению) фотографии Меган Маркл, сделанные за 2019-й год.

Первый снимок датирован 24 февраля — тогда Меган и Гарри отправились в тур по Марокко. Герцог и герцогиня Сассекские встретились с учениками и преподавателями местной школы. Меган, тогда еще беременная, прижалась к груди Гарри — снимок и правда очень трогательный.

«Я запечатлел Меган и Гарри в горах Атласа — они наблюдают, как местные школьники играют в футбол. Беременная Меган тянется к Гарри и кладет голову ему на плечо, а он улыбается. Фото было сделано всего за несколько месяцев до рождения Арчи и демонстрирует абсолютную идиллию между ними», — прокомментировал первый снимок Самир.



На втором снимке Меган светится от счастья на параде в честь дня рождения Елизаветы II. За месяц до этого герцогиня родила первенца. Фотография была сделана 8 июня 2019 года.

«Этот снимок удачный, потому что и Меган, и Гарри оба смотрят в моем направлении, а герцогиня даже машет рукой», — сказал Хуссейн.



Завершает тройку лидеров снимок, сделанный совсем недавно — во время африканского тура Меган и Гарри. Герцогиня Сассекская очень просто вела себя с местными жителями, а с одной девушкой так и вовсе пустилась в пляс.

«Это очень необычная фотография для представителей королевской семьи, поскольку на ней Меган дает волю эмоциям, танцует и полностью наслаждается моментом», — прокомментировал свое творение Самир.

