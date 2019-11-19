Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Королевский фотограф выбрал три лучшие фото Меган Маркл за 2019 год

Меган Маркл удивительным образом хорошо получается на всех фотографиях. Однако это не значит, что нельзя выбрать лучшие из лучших кадры! Фотограф из королевского пула Самир Хуссейн поделился с изданием Insider тремя самыми удачными, по его мнению, снимками герцогини Сассекской.
Принц Гарри, Меган Маркл

Сам себя не похвалишь — никто тебя не похвалит. Королевский фотограф Самир Хуссейн за месяц до Рождества решил подвести итоги своей и выбрал три лучшие (по его мнению) фотографии Меган Маркл, сделанные за 2019-й год.

Первый снимок датирован 24 февраля — тогда Меган и Гарри отправились в тур по Марокко. Герцог и герцогиня Сассекские встретились с учениками и преподавателями местной школы. Меган, тогда еще беременная, прижалась к груди Гарри — снимок и правда очень трогательный.

«Я запечатлел Меган и Гарри в горах Атласа — они наблюдают, как местные школьники играют в футбол. Беременная Меган тянется к Гарри и кладет голову ему на плечо, а он улыбается. Фото было сделано всего за несколько месяцев до рождения Арчи и демонстрирует абсолютную идиллию между ними», — прокомментировал первый снимок Самир.

На втором снимке Меган светится от счастья на параде в честь дня рождения Елизаветы II. За месяц до этого герцогиня родила первенца. Фотография была сделана 8 июня 2019 года.

«Этот снимок удачный, потому что и Меган, и Гарри оба смотрят в моем направлении, а герцогиня даже машет рукой», — сказал Хуссейн.

Завершает тройку лидеров снимок, сделанный совсем недавно — во время африканского тура Меган и Гарри. Герцогиня Сассекская очень просто вела себя с местными жителями, а с одной девушкой так и вовсе пустилась в пляс.

«Это очень необычная фотография для представителей королевской семьи, поскольку на ней Меган дает волю эмоциям, танцует и полностью наслаждается моментом», — прокомментировал свое творение Самир.

Перейти к обсуждению 3


19 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Все три снимка ужасны: Меган мордатая, на фоне какой-то сетки. У папарацци она и то красивее на фото получается.

  • Только фотка с африканской девочкой понравилась, хоть видны какие то эмоции. А так обычная дежурная улыбка и овечий взгляд.

  • Ах-ха... особенно третий снимок, где она, якобы, танцует. Видели мы её зажатые эмоции в этом «танце»

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.