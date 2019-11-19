Подписчикам Лопыревой показалось, что у нее «нереально большой» размер ноги, но она их осадила

Как правило, Виктория Лопырева получает в адрес своих стройных загорелых ног множество комплиментов, но на этот раз что-то пошло не так... Впрочем, телеведущая не стала молча игнорировать критику.

18 ноября Виктория Лопырева поделилась новым постом в Инстаграме. На снимке, сделанном в жарком Египте, телеведущая замерла, глядя куда-то вдаль. В подписи к фотографии Виктория оставила послание на арабском языке, что наверняка оценили ее восточные фолловеры. Лопырева предстала в кроп-топе и мини-юбке. Звезда дополнила аутфит небольшой сумкой и золотыми часами.

В комментариях нашлись те, кому образ телеведущей показался «приветом из 2008-го». Такие замечания Виктория не оставила без внимания:

«Учитывая, что я летела в жару, а оказалось, что тут +20 на солнце, а в тени прохладнее и дует ветерок — это отличный лук, который перед выходом оценил мой муж, мы же не отменяем мнение мужчины, верно? И, как минимум, 3 девушки местные спросили у меня, где купить такой наряд, так что стиль — дело субъективное».

Особенное внимание подписчиков привлекла обувь телеведущей. На Виктории были черно-белые ботильоны из круизной коллекции Chanel, которые вызвали много споров в комментариях. Некоторым показалось, что к такому наряду куда лучше бы подошли простые белые лодочки.

Другие решили, что из-за ракурса ступни Лопыревой кажутся слишком большими:

«Вика, все не могу понять: или у вас плохой фотограф, или размер ноги нереально большой».

Впрочем, и на эти слова Виктория нашла, что ответить. Она рассказала, что носит 39 размер обуви, так что для роста в 177 сантиметров нога у нее даже небольшая. После этого поток критических замечаний в адрес Лопыревой прекратился.