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Подписчикам Лопыревой показалось, что у нее «нереально большой» размер ноги, но она их осадила

Как правило, Виктория Лопырева получает в адрес своих стройных загорелых ног множество комплиментов, но на этот раз что-то пошло не так... Впрочем, телеведущая не стала молча игнорировать критику.
Виктория Лопырева

18 ноября Виктория Лопырева поделилась новым постом в Инстаграме. На снимке, сделанном в жарком Египте, телеведущая замерла, глядя куда-то вдаль. В подписи к фотографии Виктория оставила послание на арабском языке, что наверняка оценили ее восточные фолловеры. Лопырева предстала в кроп-топе и мини-юбке. Звезда дополнила аутфит небольшой сумкой и золотыми часами. 

В комментариях нашлись те, кому образ телеведущей показался «приветом из 2008-го». Такие замечания Виктория не оставила без внимания:

«Учитывая, что я летела в жару, а оказалось, что тут +20 на солнце, а в тени прохладнее и дует ветерок — это отличный лук, который перед выходом оценил мой муж, мы же не отменяем мнение мужчины, верно? И, как минимум, 3 девушки местные спросили у меня, где купить такой наряд, так что стиль — дело субъективное».
Виктория Лопырева

Особенное внимание подписчиков привлекла обувь телеведущей. На Виктории были черно-белые ботильоны из круизной коллекции Chanel, которые вызвали много споров в комментариях. Некоторым показалось, что к такому наряду куда лучше бы подошли простые белые лодочки. 

Другие решили, что из-за ракурса ступни Лопыревой кажутся слишком большими:

«Вика, все не могу понять: или у вас плохой фотограф, или размер ноги нереально большой».

Впрочем, и на эти слова Виктория нашла, что ответить. Она рассказала, что носит 39 размер обуви, так что для роста в 177 сантиметров нога у нее даже небольшая. После этого поток критических замечаний в адрес Лопыревой прекратился.

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19 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, @lopyrevavika/Instagram
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Виктория Лопырева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Закон фотошопа, когда наши звёзды вытягивают себе ноги в фотошопе, параллельно вытягиваются и стопы. И получаются такие ласты)

  • Да, издержки ретуши фото. Если вытягивать свои ноги до 2 метров не будет - все будет ок. Ну кроме шока фолловеров, что их красотка-статуэтка обычная женщина

  • «лук, который перед выходом оценил мой муж» - о, наконец-то женила на себе папашу своего ребенка? А тут была статья о торжестве? А то я не видела. Или «муж» - это бедная Лопырева просто мечтает вслух?😁

  • Там явно не 39, а гораздо больше

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