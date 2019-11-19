«Я бы уже сгорела»: Глюкоза высмеяла свое старое фото с красной кожей после злоупотребления солярием

Максим Фадеев поделился ранним снимком, на котором оказалась запечатлена одна из его подопечных — Глюкоза. В 2000-е певица сильно злоупотребляла искусственным загаром. Теперь же она относится с юмором к былому увлечению.

18 ноября Максим Фадеев поделился новым постом в Инстаграме. Продюсер показал старую фотографию, на которой запечатлен он сам с пышной шевелюрой и совсем юная Глюкоза на заре своей музыкальной карьеры.

«Как давно это было...» — с ностальгией отметил Фадеев.

В загорелой девушке с выбеленными волосами сложно узнать сегодняшнюю певицу. Она давно отказалась от посещения солярия и яркого блонда, отдав предпочтение более спокойному цвету волос. Тем не менее, как оказалось, старые снимки по-прежнему вызывают у Глюкозы много эмоций.

«Хорошо, запретили солярии. Иначе бы я уже сгорела», — с юмором отреагировала певица в комментариях.

Подписчики были удивлены ее высказыванием, ведь солярии на территории РФ официально никто не запрещал. Поэтому некоторые предположили, что певица имела в виду только себя и косметологов, порекомендовавших ей воздержаться от искусственного загара.

Фолловеры также пошутили над певицей: «Глюкоза, кажется, уснула в солярии», «Кто поджег Глюкозу?», «Кто Ионову раскрасил в красный?»

1 2 3 ... 10 Юная Глюкоза запомнилась всем ярким блондом и загорелой кожей

Напомним, что певица была одной из самых известных подопечных Максима Фадеева. Именитый продюсер не так давно распустил всех артистов своего лейбла.