«Я бы уже сгорела»: Глюкоза высмеяла свое старое фото с красной кожей после злоупотребления солярием

18 ноября Максим Фадеев поделился новым постом в Инстаграме. Продюсер показал старую фотографию, на которой запечатлен он сам с пышной шевелюрой и совсем юная Глюкоза на заре своей музыкальной карьеры.
В загорелой девушке с выбеленными волосами сложно узнать сегодняшнюю певицу. Она давно отказалась от посещения солярия и яркого блонда, отдав предпочтение более спокойному цвету волос. Тем не менее, как оказалось, старые снимки по-прежнему вызывают у Глюкозы много эмоций.
Подписчики были удивлены ее высказыванием, ведь солярии на территории РФ официально никто не запрещал. Поэтому некоторые предположили, что певица имела в виду только себя и косметологов, порекомендовавших ей воздержаться от искусственного загара.
Фолловеры также пошутили над певицей: «Глюкоза, кажется, уснула в солярии», «Кто поджег Глюкозу?», «Кто Ионову раскрасил в красный?»
Напомним, что певица была одной из самых известных подопечных Максима Фадеева. Именитый продюсер не так давно распустил всех артистов своего лейбла.