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Нино Нинидзе попросила Максима Виторгана подумать о свадьбе с ней

Неужели Максим Виторган вслед за своей экс-супругой Ксенией Собчак снова собрался под венец? Инстаграм-истории Нино Нинидзе, возлюбленной актера, это подтверждают.
Максим Виторган и Нино Нинидзе
Максим Виторган и Нино Нинидзе

19 ноября 28-летняя Нино Нинидзе решила ответить на вопросы своих фолловеров в Инстаграме. Дочь Ии Нинидзе рассказала подписчикам, что не стоит бояться перемен в жизни, а также намекнула, что смена имиджа из блондинки в брюнетку связана с новым проектом и «того стоит».

А вот кто-то — и под подозрение падает 47-летний Максим Виторган — поинтересовался у актрисы: «Это нормально — делать предложение девушке после 8 месяцев отношений?».

Нино Нинидзе

Нино догадалась, кто же этот загадочный человек, который интересуется такой личной темой, и очень кокетливо ему ответила: «Если задаешь этот вопрос мне… Подумай еще раз, готов ли ты».

Отношения Виторгана и Нинидзе стали достоянием общественности только летом 2019-го — раньше они не афишировали свой роман, чтобы не давать повода для пересудов.

Константин Богомолов, Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак

Виторган, напомним, был женат на Ксении Собчак шесть лет, с 2013-го по 2019-й. Казавшийся идеальным брак разрушила рабочая встреча — Ксения поехала брать интервью у модного режиссера Константина Богомолова и поняла, что пропала.

Как только Собчак почувствовала, что не может сопротивляться нахлынувшим на нее чувствам, тут же призналась во всем законному супругу. В марте 2019-го оба заявили, что уже давно не живут вместе, однако продолжают воспитывать сына Платона как любящие и ответственные родители.

Собчак начала появляться на светских мероприятиях под руку с Богомоловым, а Виторган выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение не спешил.

13 сентября Ксения и Константин сыграли пышную свадьбу, которую все запомнят надолго: в ЗАГС возлюбленные приехали на катафалке, затем отправились на венчание, а вечером Собчак дала жару на танцполе, исполнив для новоиспеченного супруга эротический танец.

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19 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @mvitorgan, @ninosha13, @xenia_sobchak/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, Legion-Media.ru
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Максим Виторган, Ксения Собчак

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