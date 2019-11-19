Дмитрий Хрусталев вывел жену в свет под дулом пистолета

Вот уже несколько месяцев Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук счастливы в браке. Недавно молодожены впервые за долгое время вместе появились на публике — вот только поведение юмориста несколько смутил публику.

Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук

Этим летом стало известно, что 40-летний Дмитрий Хрусталев женился на украинской певице, 29-летней Марии Гончарук. Пара встречается примерно с 2017 года.

Все это время Дмитрий и Мария не афишируют свои отношения.

Звезды довольно редко выходят вместе в свет и до сих пор не отвечают на слухи о браке.

Впрочем, в минувший вечер знаменитая пара несколько изменила своему привычному поведению и привлекла к себе внимание фотографов.

Юморист и певица вместе появились на предпремьерном показе фильма «Большая поэзия» в московском кинотеатре «Октябрь».

В этот вечер Дмитрий предпочел позировать на красной дорожке... с пистолетом в руках. Дуло оружия он шутя направлял на молодую супругу.

Как оказалось позднее, оружие было даже не пластмассовое, а картонное. Так выглядели пригласительные на спецпоказ отечественного триллера. Интересно, повторил ли кто-нибудь еще шутку Хрусталева?