Дмитрий Хрусталев вывел жену в свет под дулом пистолета

Этим летом стало известно, что 40-летний Дмитрий Хрусталев женился на украинской певице, 29-летней Марии Гончарук. Пара встречается примерно с 2017 года.
Звезды довольно редко выходят вместе в свет и до сих пор не отвечают на слухи о браке.
Впрочем, в минувший вечер знаменитая пара несколько изменила своему привычному поведению и привлекла к себе внимание фотографов.
В этот вечер Дмитрий предпочел позировать на красной дорожке... с пистолетом в руках. Дуло оружия он шутя направлял на молодую супругу.
Как оказалось позднее, оружие было даже не пластмассовое, а картонное. Так выглядели пригласительные на спецпоказ отечественного триллера. Интересно, повторил ли кто-нибудь еще шутку Хрусталева?