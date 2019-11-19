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Дмитрий Хрусталев вывел жену в свет под дулом пистолета

Вот уже несколько месяцев Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук счастливы в браке. Недавно молодожены впервые за долгое время вместе появились на публике — вот только поведение юмориста несколько смутил публику. 
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук

Этим летом стало известно, что 40-летний Дмитрий Хрусталев женился на украинской певице, 29-летней Марии Гончарук. Пара встречается примерно с 2017 года. 

Все это время Дмитрий и Мария не афишируют свои отношения. 

Звезды довольно редко выходят вместе в свет и до сих пор не отвечают на слухи о браке. 

Дмитрий Хрусталев
 

Впрочем, в минувший вечер знаменитая пара несколько изменила своему привычному поведению и привлекла к себе внимание фотографов. 

Юморист и певица вместе появились на предпремьерном показе фильма «Большая поэзия» в московском кинотеатре «Октябрь». 

В этот вечер Дмитрий предпочел позировать на красной дорожке... с пистолетом в руках. Дуло оружия он шутя направлял на молодую супругу. 

Как оказалось позднее, оружие было даже не пластмассовое, а картонное. Так выглядели пригласительные на спецпоказ отечественного триллера. Интересно, повторил ли кто-нибудь еще шутку Хрусталева?

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19 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @dmitry_khrustalev/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
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Дмитрий Хрусталев

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