«Ему непросто»: освободившийся из колонии Александр Кокорин до сих пор не может выйти на футбольное поле

В середине сентября Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу из колонии в Белгородской области. В общей сложности футболисты, осужденные за нападение на чиновника, пробыли в заключении практически год.
Через несколько дней после выхода из колонии Мамаев лишился работы в клубе «Краснодар». Впрочем, вскоре он начал играть за клуб «Ростов», и 17 ноября впервые поучаствовал в футбольном матче.
Руководство «Зенита» даже не думало расторгать контракт с Кокориным. Наоборот, ходили слухи, что еще во время заключения звезде приходили предложения о дальнейшем сотрудничестве.
«Он готовится с командой, набирает форму. От того, насколько быстро он обретет кондиции, и будет зависеть его будущее и спортивная судьба. Но, думаю, ему непросто. Александр прошел через серьезные жизненные испытания. Надеюсь, из мест заключений он вышел другим человеком. Вижу, с каким желанием он тренируется», — поведал корреспонденту «Спорт Экспресс» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Медведев считает, что уже очень скоро Кокорин снова будет блистать в футбольных матчах. Скорее всего, весной клуб подпишет с ним новый контракт — Александр не раз замечал, что хочет продолжить, а в будущем и завершить свою футбольную карьеру под эгидой «Зенита».