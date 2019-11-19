«Ему непросто»: освободившийся из колонии Александр Кокорин до сих пор не может выйти на футбольное поле

Два месяца назад фигуранты скандального дела Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу. С тех пор жизни футболистов сильно изменились: у Кокорина, например, пока нет возможности полноценно вернуться в спорт.

Павел Мамаев и Александр Кокорин с супругами

В середине сентября Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу из колонии в Белгородской области. В общей сложности футболисты, осужденные за нападение на чиновника, пробыли в заключении практически год.

Сразу после тюрьмы спортсмены вернулись к активным тренировкам.

Через несколько дней после выхода из колонии Мамаев лишился работы в клубе «Краснодар». Впрочем, вскоре он начал играть за клуб «Ростов», и 17 ноября впервые поучаствовал в футбольном матче.

Руководство «Зенита» даже не думало расторгать контракт с Кокориным. Наоборот, ходили слухи, что еще во время заключения звезде приходили предложения о дальнейшем сотрудничестве.

Сейчас Александр играет за «Зенит», но в матчах не участвует — Российский футбольный союз пока запретил ему выходить на поле. Да и главы клуба не рискуют так быстро вводить его в игру.

«Он готовится с командой, набирает форму. От того, насколько быстро он обретет кондиции, и будет зависеть его будущее и спортивная судьба. Но, думаю, ему непросто. Александр прошел через серьезные жизненные испытания. Надеюсь, из мест заключений он вышел другим человеком. Вижу, с каким желанием он тренируется», — поведал корреспонденту «Спорт Экспресс» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

1 2 3 ... 10 Александр Кокорин все еще остается на скамейке запасных

Медведев считает, что уже очень скоро Кокорин снова будет блистать в футбольных матчах. Скорее всего, весной клуб подпишет с ним новый контракт — Александр не раз замечал, что хочет продолжить, а в будущем и завершить свою футбольную карьеру под эгидой «Зенита».