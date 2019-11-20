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Алла Пугачева неожиданно растерялась в окружении журналистов на светском мероприятии

Алла Пугачева довольно редко общается с прессой. Впрочем, на днях ее буквально атаковали корреспонденты — и к такому повороту событий Примадонна явно была не готова. 
Алла Пугачева
Алла Пугачева

Со временем 70-летняя Алла Пугачева начинает все реже выходить в свет и раздавать журналистам интервью. Именно поэтому всю информацию о певице мы черпаем лишь из соцсетей, которые она довольно активно ведет. 

И все же корреспонденты по-прежнему не оставляют попыток при случае пообщаться с Примадонной. 

19 ноября Алла Борисовна посетила юбилейный концерт своего давнего друга Стаса Намина и его группы «Цветы». 

Прямо на входе на мероприятие «охотники за сенсациями» взяли звезду в плотное кольцо, начали задавать ей разные вопросы и снимать на камеру. 

Звезду не должно удивлять такое внимание. Однако в этот раз она немного растерялась. 

Видимо, Алла Борисовна была глубоко в своих мыслях — она даже не сразу поняла, о чем именно ее спрашивают, и не смогла дать развернутый ответ. 

  • Алла Пугачева
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    Алла Пугачева не смогла ответить на вопросы журналистов на светском мероприятии
    Смотреть галерею

Впрочем, в скором времени Пугачева взяла себя в руки. На последний из вопросов знаменитость лаконично заявила журналистам, что до сих пор считает себя молодой, а затем скрылась в гримерке, до которой ей наконец удалось добраться. 

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20 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Дни.Ру, @alla_orfey, @maxgalkinru/Instagram
Теги

Алла Пугачева, Максим Галкин, Гарри Галкин, Лиза Галкина

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • А по-моему она не растерялась, а не важно себя чувствует. Все-таки возрасти ее болячки дают о себе знасть

  • Ужас ужасов

  • Это называется просто-старость.Наша бабуля точно также идет,идет...и забывает куда шла,за чем шла.и на вопросы точно так же реагирует...как-будто только от сна отошла.

  • Я тоже не поняла о чем ее дядька спросил - у него какая-то каша во рту. А ответила она очень остроумно на тему молодости - молодец. Желаю ей здоровья и счастья подальше от журналюг.

  • Да, пенсию не даром дают, а она уже 15 лет как на пенсии, решила,что молодая)))) жалко ее чисто по человечески, видно что устала, а остановиться не может, журналисты стебуться, а она в силу возраста тупит. Жаль бабульку🙁

  • Надела бы очки, раз стесняется таких отеков, зачем эта волосня паклей набекрень на лицо?

  • Действительно, это достойно целой статьи. Высосали из пальца заголовок. Шел человек в своих мыслях, тут этот ушлый журналист со своим дурацким вопросом, и на теле, Алла Борисовна растерялась. Нам бы всем так выглядеть и отвечать в 70

  • Никто над ней не стебался, нормальные вопросы заданы, вежливые. У нее просто болезненная одержимость выглядеть девочкой

  • Журналисты это жесть... Ну видно что человеку из последних сил всё даётся.... Высохла она а не похудела. Жаль, время никого не щадит

  • 7, не дай так в 70 выглядеть!! Плохо и вульгарно. Извините, но старушки во дворе выглядят на порядок лучше, с нормальными чистыми лицами, и на голове гнезда нет. Оглянитесь вокруг, много пенсионеров с человеческой внешностью в таком возрасте, многие дачи имеют, в парках гуляют. Ей 70, а не 90.

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