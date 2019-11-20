Алла Пугачева неожиданно растерялась в окружении журналистов на светском мероприятии

Алла Пугачева довольно редко общается с прессой. Впрочем, на днях ее буквально атаковали корреспонденты — и к такому повороту событий Примадонна явно была не готова.

Алла Пугачева

Со временем 70-летняя Алла Пугачева начинает все реже выходить в свет и раздавать журналистам интервью. Именно поэтому всю информацию о певице мы черпаем лишь из соцсетей, которые она довольно активно ведет.

И все же корреспонденты по-прежнему не оставляют попыток при случае пообщаться с Примадонной.

19 ноября Алла Борисовна посетила юбилейный концерт своего давнего друга Стаса Намина и его группы «Цветы».

Прямо на входе на мероприятие «охотники за сенсациями» взяли звезду в плотное кольцо, начали задавать ей разные вопросы и снимать на камеру.

Звезду не должно удивлять такое внимание. Однако в этот раз она немного растерялась.

Видимо, Алла Борисовна была глубоко в своих мыслях — она даже не сразу поняла, о чем именно ее спрашивают, и не смогла дать развернутый ответ.

1 2 3 ... 10 Алла Пугачева не смогла ответить на вопросы журналистов на светском мероприятии

Впрочем, в скором времени Пугачева взяла себя в руки. На последний из вопросов знаменитость лаконично заявила журналистам, что до сих пор считает себя молодой, а затем скрылась в гримерке, до которой ей наконец удалось добраться.