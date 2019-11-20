Алла Пугачева неожиданно растерялась в окружении журналистов на светском мероприятии

Со временем 70-летняя Алла Пугачева начинает все реже выходить в свет и раздавать журналистам интервью. Именно поэтому всю информацию о певице мы черпаем лишь из соцсетей, которые она довольно активно ведет.
19 ноября Алла Борисовна посетила юбилейный концерт своего давнего друга Стаса Намина и его группы «Цветы».
Прямо на входе на мероприятие «охотники за сенсациями» взяли звезду в плотное кольцо, начали задавать ей разные вопросы и снимать на камеру.
Видимо, Алла Борисовна была глубоко в своих мыслях — она даже не сразу поняла, о чем именно ее спрашивают, и не смогла дать развернутый ответ.
Впрочем, в скором времени Пугачева взяла себя в руки. На последний из вопросов знаменитость лаконично заявила журналистам, что до сих пор считает себя молодой, а затем скрылась в гримерке, до которой ей наконец удалось добраться.